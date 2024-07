Filmförderung: Deutscher Filmpreis soll künftig ohne Preisgelder auskommen

1 Soll künftig undotiert sein: Der Deutsche Filmpreis. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Knappe Haushaltsmittel führen mitunter auf neue Wege. Nun wird die kulturelle Filmförderung umgebaut. Betroffen ist der wichtigste deutsche Filmpreis.









Berlin - Zur Stärkung der Filmförderung soll der Deutsche Filmpreis künftig ohne Preisgelder auskommen. Die bislang mit rund drei Millionen Euro dotierten Nominierungen und Auszeichnungen aus dem Haus von Kulturstaatsministerin Claudia Roth sollen laut einem Entwurf für den Bundeskulturetat ab 2025 umgewidmet werden. Sie fließen stattdessen in die kulturelle jurybasierte Filmförderung, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Deutsche Filmpreis - einer der wichtigsten Auszeichnungen der Branche - gleicht sich damit undotierten Preisen wie den Oscars oder dem Europäischen Filmpreis an.