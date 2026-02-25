Nach Debatten um den Nahostkonflikt bei der Berlinale beruft Kulturstaatsminister Wolfram Weimer eine außerordentliche Sitzung ein. Dort wird auch über die Zukunft von Chefin Tricia Tuttle gesprochen.
Berlin - Bleibt Tricia Tuttle Chefin der Berlinale? Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat eine außerordentliche Sitzung zur Ausrichtung der Filmfestspiele einberufen. Sie soll am Donnerstagvormittag stattfinden, wie sein Sprecher bestätigte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Hintergrund sind Auseinandersetzungen zum Nahostkonflikt während des Festivals. Es soll laut Kreisen auch über die Zukunft von Tuttle gesprochen werden.