Filmfestspiele: Wer gewinnt beim Filmfest Venedig?

21 Filme konkurrieren um den Goldenen Löwen in Venedig. Am Samstag werden die Preise des Filmfestivals vergeben. Es gibt einen klaren Kritiker-Favoriten. Zum Abschluss läuft eine deutsche Produktion.
Venedig - Vor dem Ende der Filmfestspiele Venedig gibt es einige heiße Anwärter auf Auszeichnungen. Geht man nach dem Urteil vieler Kritiker, dürfte vor allem "The Voice of Hind Rajab" gute Chancen auf den Goldenen Löwen haben. Filme, die unter Kritikern beliebt sind, sind aber nicht zwangsläufig ein Anhaltspunkt dafür, wie die Jury sich entscheidet.