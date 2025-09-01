Filmfestspiele: Monster auf der Leinwand – und in der Wirklichkeit?

Jude Law als Putin, Oscar Isaac als Frankenstein: Das Kino ist derzeit von größenwahnsinnigen Männern bevölkert. Über Filme, die uns über die Krisen unserer Zeit nachdenken lassen.
Venedig - Er trägt ein blondes Toupet, tiefen Seitenscheitel und einen versteinerten Gesichtsausdruck, als er sagt: "Der russische Präsident kann und darf sich niemandem unterwerfen." Jude Law ist im neuen Film "The Wizard of the Kremlin" als Wladimir Putin zu sehen. Und porträtiert den Präsidenten in Bildern, die manchen aus der Realität bekannt vorkommen dürften: undurchsichtig, ausdruckslos, kalt.