Filmfestspiele: Berlinale zeigt Dylan-Biopic mit Timothée Chalamet

1 Die Berlinale zeigt "Like a Complete Unknown" mit Timothée Chalamet als deutsche Premiere. (Archivbild) Foto: Fred Duval/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

«Like A Complete Unknown» dreht sich um das Leben von Musik-Legende Bob Dylan. Hollywoodstar Timothée Chalamet spielt die Hauptrolle. Nun läuft der Film als deutsche Premiere bei der Berlinale.









Berlin - Die Berlinale zeigt das Biopic "Like A Complete Unknown" über Musik-Legende Bob Dylan mit Hollywoodstar Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Das teilten die Internationalen Filmfestspiele bei ihrer Programmvorstellung in Berlin mit. Der Film laufe als deutsche Premiere in der Reihe Special Gala. Es ist zu erwarten, dass Chalamet (29) dafür nach Berlin kommt.