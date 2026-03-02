Wie geht es weiter bei der Berlinale? Es wurde lebhaft über die Zukunft des Filmfestivals und Intendantin Tricia Tuttle diskutiert. Nun äußert sich erstmals die Berlinale-Chefin dazu.
Berlin - Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle will an ihrem Posten festhalten. "Ich bin sehr stolz auf mein Team und das Festival und möchte die gemeinsam begonnene Arbeit in vollem Vertrauen und mit institutioneller Unabhängigkeit fortsetzen", sagte Tuttle (55) der Deutschen Presse-Agentur vor einer für Mittwoch einberufenen Aufsichtsratssitzung, bei der es um die künftige Ausrichtung von Deutschlands größtem Filmfest gehen soll. Zuvor war heftig über die Zukunft der Intendantin und des Festivals selbst diskutiert worden.