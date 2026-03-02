Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle will an ihrem Posten festhalten. "Ich bin sehr stolz auf mein Team und das Festival und möchte die gemeinsam begonnene Arbeit in vollem Vertrauen und mit institutioneller Unabhängigkeit fortsetzen", sagte Tuttle der Deutschen Presse-Agentur.







Berlin - Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle will an ihrem Posten festhalten. "Ich bin sehr stolz auf mein Team und das Festival und möchte die gemeinsam begonnene Arbeit in vollem Vertrauen und mit institutioneller Unabhängigkeit fortsetzen", sagte Tuttle der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor war über die Zukunft der Filmfestchefin spekuliert worden.