Filmfestspiele beginnen: Über diese Stars spricht Venedig beim Filmfestival

Venedig wird wieder zum Hotspot für alle, die Kino lieben. Julia Roberts kommt erstmals zu den Filmfestspielen, Al Pacino mischt doppelt mit und ein anderer Star sorgt schon vorab für Oscar-Gerüchte.

Venedig - Al Pacino, Julia Roberts, George Clooney, Dwayne Johnson, Christoph Waltz, Emma Stone, Charli XCX und Co: Die Liste der Stars, die dieses Jahr bei den Filmfestspielen Venedig erwartet werden, ist wieder lang. Vor dem Start am Mittwoch (27.8.) eine Handreichung zu Filmen, über die gesprochen wird.

Julia Roberts Venedig-Debüt mit "After the Hunt" Der neue "Me Too"-Thriller des Starregisseurs Luca Guadagnino ("Call Me By Your Name") zählt zu den aufregendsten Filmstars des Herbsts. Julia Roberts ist in der Hauptrolle zu sehen und kommt damit erstmals zu den Filmfestspielen Venedig. In "After the Hunt" verkörpert sie eine College-Professorin, die sich damit auseinandersetzen muss, dass einem engen Freund (Andrew Garfield) sexuelle Belästigung vorgeworfen wird.

"After The Hunt" läuft überraschend außerhalb des Wettbewerbs. Das sei eine Entscheidung von Guadagnino und des Produzenten Amazon gewesen, sagte Festivaldirektor Alberto Barbera.

Emily Blunt und Dwayne Johnson in "The Smashing Machine"

Dwayne "The Rock" Johnson ist vor allem für Action- und Comedy-Blockbuster bekannt, obwohl er bereits in ernsten Filmen zu sehen war. Seine Rolle in "The Smashing Machine", einem Sportdrama, brachte dem 53-Jährigen schon vor der Premiere Gerüchte über eine Oscar-Nominierung ein.

Das Biopic von Benny Safdie erzählt die bewegte Geschichte des US-amerikanischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr. Emily Blunt ist als seine Freundin zu sehen.

Jude Law als Putin in "The Wizard of the Kremlin"

Politisch brisant könnte es mit dem neuen Film von Olivier Assayas werden. "The Wizard of the Kremlin" erzählt von Wladimir Putin, verkörpert von Jude Law. Erzählt wird aus der Sicht eines jungen Beraters (Paul Dano), der zwar eine fiktive Figur ist, aber auf dem russischen Politiker Wladislaw Surkow beruhen soll. Der Thriller wiederum basiert auf dem Roman "Der Magier im Kreml".

Dass Jude Law sehr überzeugend zwielichtige politische Figuren verkörpern kann, wissen Filmfans spätestens seit "Firebrand". Darin ist der Brite als englischer König Heinrich VIII. zu sehen.

Christoph Waltz in "Frankenstein"

Hohe Erwartungen gibt es an den neuen Film des dreifachen Oscar-Preisträgers Guillermo del Toro. Der Mexikaner hat sich eine Neuverfilmung von "Frankenstein" vorgenommen. Der Stoff ist wie geschaffen für del Toro ("Shape of Water"), der eine Vorliebe für dunkle Märchenwelten und Monster hat. Neben Oscar Isaac und Jacob Elordi spielen Hollywood-Star Christoph Waltz und sein österreichischer Landsmann Felix Kammerer mit.

Cate Blanchett und Adam Driver in "Father Mother Sister Brother"

Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits, Charlotte Rampling und Vicky Krieps gehören zum Cast von Jim Jarmuschs neuem Film "Father Mother Sister Brother". Die Tragikomödie soll in drei Teile gegliedert sein und von Familiendynamiken erzählen. Es ist Jarmuschs erstes Werk seit 2019. Seine Fans schätzen den Kultregisseur für lakonische Filme, die oft mit trockenem Humor und einem ruhigen Erzähltempo eine ganz eigene Stimmung erzeugen.

George Clooney und Adam Sandler in "Jay Kelly"

Ein charmantes Star-Duo verspricht der neue Film von Noah Baumbach, "Jay Kelly". George Clooney verkörpert darin einen in die Jahre gekommenen Schauspieler, der sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. Dort müssen sie sich mit ernsten Lebensfragen auseinandersetzen, wie Netflix vorab zum Film mitteilte. Auch Laura Dern ist dabei.

Al Pacino in "Dead Man's Wire" und "In The Hand of Dante"

Schauspiel-Ikone Al Pacino ist in gleich zwei Venedig-Filmen zu sehen (beide außer Konkurrenz). Einmal ist der 85-Jährige Teil von "Dead Man's Wire", dem neuen Film von Gus Van Sant. Erzählt wird darin ein historischer Kriminalfall um den bekannten US-amerikanischen Entführer Tony Kiritsis. In der Hauptrolle: Bill Skarsgård.

Zudem gehört Pacino zum Cast von "In The Hand of Dante" von Julian Schnabel. Darin geht es um den italienischen Dichter Dante Alighieri und seine berühmte "Göttliche Komödie". Die Literaturverfilmung dreht sich um das handgeschriebene Originalmanuskript des Textes. Auch dabei sind Oscar Isaac (neben "Frankenstein" sein zweiter Venedig-Film) sowie Franco Nero ("Django"), Martin Scorsese, Jason Momoa, Gal Gadot und John Malkovich.

Emma Stone im Lanthimos-Film "Bugonia"

2023 begeisterte Giorgos Lanthimos mit "Poor Things" ganz Venedig und holte sich den Hauptpreis des Filmfestivals. Emma Stone bekam für die Hauptrolle ihren zweiten Oscar. Auch in "Bugonia" arbeiten die beiden wieder zusammen. In dem Remake eines südkoreanischen Films erzählt Lanthimos von zwei Verschwörungstheoretikern, die eine Unternehmenschefin kidnappen. Neben Stone spielt Jesse Plemons mit. Zu erwarten ist wie bei Lanthimos üblich ein Film voller absurder und grotesker Situationen.

Idris Elba im Weißen-Haus-Thriller "A House of Dynamite"

Kathryn Bigelow ist eine von sechs Frauen, deren Filme im Hauptwettbewerb laufen (die anderen 15 sind von Männern). "A House of Dynamite" ist als politischer Thriller angekündigt, der im Umfeld des Weißen Hauses angesiedelt ist. Idris Elba und Rebecca Ferguson spielen Hauptrollen. Bigelow hatte für ihren Thriller "Tödliches Kommando – The Hurt Locker" 2009 zwei Oscars gewonnen.

Charli XCX in "100 Nights of Hero"

Sie ist einer der derzeit größten Popstars und bekennende Cineastin. Mit dem Fantasyfilm "100 Nights of Hero" bringt Charli XCX Pop-Glamour nach Venedig. Das Werk von Julia Jackman läuft in einer Parallelsektion des Festivals, also nicht im Hauptprogramm. Auch Emma Corrin ("The Crown", "Deadpool & Wolverine") ist Teil des Films.

Die Filmfestspiele Venedig finden vom 27. August bis zum 6. September statt. Hauptpreis ist der Goldene Löwe. Ehrenpreise fürs Lebenswerk gehen dieses Mal an die deutsche Regie-Legende Werner Herzog und die Schauspielerin

Kim Novak (berühmt geworden mit Alfred Hitchcocks Filmklassiker "Vertigo").