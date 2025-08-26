Filmfestspiele beginnen: Über diese Stars spricht Venedig beim Filmfestival

Venedig wird wieder zum Hotspot für alle, die Kino lieben. Julia Roberts kommt erstmals zu den Filmfestspielen, Al Pacino mischt doppelt mit und ein anderer Star sorgt schon vorab für Oscar-Gerüchte.
Venedig - Al Pacino, Julia Roberts, George Clooney, Dwayne Johnson, Christoph Waltz, Emma Stone, Charli XCX und Co: Die Liste der Stars, die dieses Jahr bei den Filmfestspielen Venedig erwartet werden, ist wieder lang. Vor dem Start am Mittwoch (27.8.) eine Handreichung zu Filmen, über die gesprochen wird.