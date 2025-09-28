Filmfestival: Spanischer Film Los Domingos gewinnt in San Sebastián

Der spanische Film «Los Domingos» gewinnt die «Goldene Muschel» in San Sebastián. Was den Film auszeichnet und wie das Festival von politischen Protesten gegen Israel geprägt war.
San Sebastián - Der spanische Film "Los Domingos" (Die Sonntage) der Regisseurin Alauda Ruiz de Azúa (47) hat bei der 73. Ausgabe des Filmfestivals von San Sebastián die "Goldene Muschel" gewonnen. Das Festival wurde von Protesten gegen Israel begleitet. Im Saal der Abschlussgala waren palästinensische Fahnen zu sehen und mehrere Preisträger erinnerten an die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen. Fast alle Protagonisten trugen einen Button mit der baskischen Aufschrift "Genozidioa Stop" (Genozid stoppen).