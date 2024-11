1 Todd Haynes leitet die Jury der Berlinale im kommenden Jahr. (Archivbild) Foto: Scott Garfitt/Invision/AP/dpa

Er drehte mit Stars wie Julianne Moore, Christian Bale und Kate Winslet. Nun leitet der US-amerikanische Regisseur Todd Haynes die Jury der 75. Ausgabe der Berlinale.









Berlin - Der US-amerikanische Regisseur Todd Haynes (63) leitet die Jury der Berlinale 2025. Das gaben die Internationalen Filmfestspiele Berlin bekannt. Haynes ist für Filme wie "Dem Himmel so fern" (2002), "Carol" (2015) und "May December" (2023) mit Julianne Moore und Natalie Portman in den Hauptrollen bekannt.

Der 63-Jährige arbeitet auch als Drehbuchautor und Produzent. Gedreht hat er unter anderem mit den Oscar-Preisträgern Christian Bale und Kate Winslet. Lesen Sie auch "Todd Haynes ist ein begnadeter Drehbuchautor und Regisseur mit einer beeindruckenden Bandbreite – sein Werk ist stilistisch vielseitig, aber auch unverkennbar", sagte Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle laut Mitteilung. "Wir sind überglücklich, ihn als Präsidenten der Internationalen Jury für unsere 75. Ausgabe gewinnen zu können." Die 75. Ausgabe der Berlinale ist vom 13. bis zum 23. Februar geplant. Dieses Jahr hatte die kenianische Schauspielerin Lupita Nyong'o die Jury geleitet.