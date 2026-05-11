Filmfestival: Cannes startet mit Star-Power, aber ohne Hollywood

Das glamouröse Filmfest Cannes ist für sein Star-Aufgebot berühmt. Doch die großen Hollywood-Studios machen sich rar - auch wenn Stars wie John Travolta und Sandra Hüller erwartet werden.
Berlin/Cannes - Viele hatten es erwartet, doch erst nachträglich war klar: Das Krimi-Drama "Paper Tiger" mit Scarlett Johansson, Adam Driver und Miles Teller wird im prestigeträchtigen Wettbewerb der Filmfestspiele in Cannes laufen. Es ist der Film mit dem wohl größten Star-Aufgebot, der in das Rennen um die Goldene Palme (12. bis 23. Mai) geht - und dafür nachnominiert wurde.