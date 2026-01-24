Filmfest: Gropiusstadt Supernova gewinnt Max Ophüls Preis

1 18 dieser begehrten Trophäen wurden am Samstagabend beim Filmfestival Max Ophüls Preis verliehen - neben Preisgeldern in Höhe von 123.500 Euro. (Symbolbild) Foto: Oliver Dietze/dpa Drei junge Menschen in einer Plattenbausiedlung in Berlin, darum geht es im diesjährigen Gewinnerfilm des Filmfestivals Max Ophüls Preis. Was die Jury überzeugt hat.







Saarbrücken - Der deutsche Film "Gropiusstadt Supernova" hat den mit 36.000 Euro dotierten Max Ophüls Preis für den besten Spielfilm gewonnen. Der erste Langfilm des aus Erfurt stammenden Ben Voit (Regie und Buch) spielt in einer Plattenbausiedlung am Stadtrand von Berlin und erzählt von drei jungen Menschen, die vor einem Wendepunkt stehen. Die Jury lobte die große filmische Intensität und urteilte: "Die Figuren sind lebendig und so glaubwürdig interpretiert, dass wir gar nicht mehr wegschauen wollen. Man hofft mit ihnen und fürchtet um sie."