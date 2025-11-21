Deißlinger feiert Kinopremiere: Notarzt und Filmemacher – Jochen Isensee will mit beidem Leben retten

Ob als Notarzt im Kreis Rottweil oder als Filmemacher, der um die Welt reist: Jochen Isensee will Leben retten. Einer seiner Filme hat jetzt Kinopremiere gefeiert.
Als Notarzt muss Jochen Isensee in Ausnahmesituationen einen kühlen Kopf bewahren. Denn: „Man weiß nie genau, was einen vor Ort erwartet“. Das trifft auch auf seinen Hauptberuf zu. In dem fliegt der Deißlinger um die Welt, unter anderem in Krisengebiete, um Filme zu drehen. Und noch etwas haben seine beiden Jobs gemeinsam: Oberstes Ziel ist es, Leben zu retten.