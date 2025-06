Berlin - Ein Mann ohne Nerven, ein Mann ohne Geldsorgen und ein Mann ohne Alternativen.

"The Accountant 2" (Prime Video)

Der Actionthriller "The Accountant" aus dem Jahr 2016 hat eine Fortsetzung erhalten. Seit ein paar Tagen ist der Film mit Ben Affleck auf Prime Video verfügbar. Unter der Regie von Gavin O’Connor kehrt Affleck in der Rolle des brillanten, aber verschlossenen Christian Wolff zurück. Als ein alter Bekannter ermordet wird und eine kryptische Nachricht mit dem Auftrag hinterlässt, "den Buchhalter zu finden", ist Wolff in der Pflicht. Da er erkennt, dass stärkere Maßnahmen notwendig sind, rekrutiert er seinen entfremdeten und äußerst tödlichen Bruder Brax (Jon Bernthal), um ihm zu helfen. Gemeinsam mit der stellvertretenden Direktorin des US-Finanzministeriums, Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), kommen sie einer tödlichen Verschwörung auf die Spur und werden zur Zielscheibe eines Netzwerks von Killern. Diese Leute schrecken vor nichts zurück, um ihre Geheimnisse zu verbergen.

"Clym – Geld mit Gaming" (ARD)

Sein Hobby hat ihn reich gemacht: Gamer Clym alias Patrick de Rijk entwickelt mit seiner Firma Cyberwave Computerspiele Made in Germany. Nebenbei verdient der 30-Jährige als Streamer oft fünfstellige Summen im Monat. Bekannt geworden durch Minecraft-Streams und das Format "Bau die Burg" bei Twitch und Youtube, veröffentlichte er 2021 sein erstes Computerspiel, das Puzzle-Adventure "Hourglass". Eine Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung seines neuen Games "Solarpunk" brachte das Zehnfache der angestrebten Summe ein. Die Reihe "Money Maker" erzählt diesmal die außergewöhnliche Entwicklung des jungen Unternehmers aus Nordrhein-Westfalen und bietet spannende Einblicke in die Welt der Computerspiele. "Money Maker: Clym – Geld mit Gaming" ist jetzt in der ARD Mediathek zu streamen.

"Stick" (Apple TV+)

Die Comedyserie "Stick" erzählt die Geschichte des abgehalfterten Profi-Golfers Pryce Cahill (Owen Wilson), dessen Karriere vor 20 Jahren ein vorzeitiges Ende fand. Nach dem Scheitern seiner Ehe und dem Verlust seines Jobs in einem Sportgeschäft in Indiana setzt Pryce alles auf eine Karte: ein 17-jähriges Golf-Talent namens Santi (Peter Dager) mit schwierigem Charakter. "Die warmherzige Feelgood-Comedyserie zeigt eine ungewöhnliche Wahlfamilie und ihre Beziehungen in der Welt des Golfsports, wie sie so noch nie gezeigt wurde", wirbt Apple TV+ für seine jetzt gestartete Serie.

"Tattoos - Rätsel der Südsee" (Arte)

Südsee-Tattoos faszinieren bis heute Menschen weltweit. Entstanden sind sie auf der abgelegensten Inselgruppe der Erde: den Marquesas. Worin liegt der Zauber dieser Tätowierungen? Der erste Teil der vierteiligen Dokumentationsreihe "Tattoos - Rätsel der Südsee" taucht ein in ihre tragische Geschichte: Eine Legende besagt, dass der launische Schöpfergott Tiki in den Tattoos wieder lebendig wird. Aber seine Geschichte wurde fast ausgelöscht, nur Splitter alter Mythen sind erhalten geblieben. Der junge Marquesaner Heretu will das Rätsel lösen. Dafür gibt er sein altes Leben auf und wird selbst zum Kunstwerk. Die Doku steht jetzt in der Arte-Mediathek.