Filme im Lörracher Free Cinema: Warum Kino im Hof so schön ist

Die Stuhlreihen auf knirschendem Kies, Bäume ringsum, Lichterketten funkeln, ein Glas in der Hand – lauschige Atmosphäre unterm Sternenhimmel ohne Massenandrang: Das ist Kino im Hof. Mit dem diesjährigen Ausfall des Kino-Openairs beim Weiler Kieswerk dürfte das jährliche Sommer-Kino-Angebot im Nellie-Hof vielleicht noch mehr Cineasten anziehen. Zumal die Filme stets jenseits des üblichen Mainstreams und von ausgesuchter Qualität sein sollen. Das verspricht Melanie Suyter im Gespräch. Die 19-jährige Abiturientin ist Vorsitzende des federführenden Vereins Free Cinema.

Der Free Cinema ist ein gemeinnütziger Verein zur kulturellen Jugendbildung, der ausschließlich aus ehrenamtlich tätigen Jugendlichen zwischen 15 und 21 Jahren besteht, die gemeinsam ein kommunales Programmkino mit zwei bis drei wöchentlichen Filmvorführungen und einer Bar betreiben.

Das Free Cinema

Es gibt wöchentliche Filmvorführungen und als eine Art Special jeden Sommer die Open Air Veranstaltung „Kino im Hof – mit ohne Dach“.

Melanie Suyter kam über ihren Bruder zum Verein. „Für mich war das erstmal ein toller Jugendtreff ohne Eltern oder Sozialarbeiter“, sagt sie rückblickend.

Schnell entwickelte sie dann auch ihre Liebe zum Film, vor allem zu Art House-Produktionen, wie sie vorzugsweise im Free Cinema gezeigt werden. „Wir möchten damit auch kleine Filmproduktionen würdigen. Ich finde, die haben meist viel mehr Flair und Charme.“

Franzosen können Komödie

Auffällig oft vertreten sind dabei französische Filme. „Die verstehen sich einfach auf schöne, leichte und familienfreundliche Komödien“, meint Melanie Suyter. Und genau solche werden bei Sommer im Hof – entsprechend der Jahreszeit – auch gezeigt. Das restliche Jahr über ist die Bandbreite im Free Cinema aber größer, reicht von Dokus, über Komödien und Drama bis zum Horror, sagt sie.

Das Team des Free Cinema, zweite von links ist Marlene Suyter. Foto: Quirin Ozlati

Beim Kino im Hof gibt es keine Altersbegrenzung, rund 300 Zuschauer haben Platz, viele Stammgäste sind dabei. An der Bar gibt es Getränke und Popcorn, dieses Jahr auch Eis. Zudem hat die Nellie-Gastro geöffnet. Auch bei Regen kommen Zuschauer, weiß die Vorsitzende – entsprechend ausgerüstet.

Die Filme

Auftakt ist am Donnerstag, 31. August. Schon der Titel der Komödie lässt aufhorchen: „Was will der Lama mit dem Gewehr?“ 2006 öffnet sich Bhutan der Modernisierung mit Internet, Fernsehen und Demokratie. Die Regierung führt Scheinwahlen ein, doch das Interesse der Bevölkerung bleibt gering. Dem alten, hochverehrten Lama reicht es. Er beauftragt einen jungen Mönch, ein Gewehr heranzuschaffen und kündigt eine wichtige Zeremonie an. Die Spannung im Dorf steigt, die Vorfreude ist riesig. Aber was will der Lama mit dem Gewehr?

Drama und Komödie

Am Folgeabend wird die französische Drama-Komödie „Könige des Sommers“ gezeigt. Der chillende Tatone muss plötzlich Verantwortung für seine kleine Schwester und den Hof seiner Eltern übernehmen. Ein Film über die Liebe und das Landleben. „Sing Street“ am Samstag spielt in Irland in den 80er-Jahren und erzählt die Geschichte eines musikverrückten Teenagers, der inmitten von Arbeitslosigkeit und Niedergang seinen Traum lebt.

Szene aus „Volveréis - ein fast klassischer Liebesfilm“ Foto: Filmstill/Piffl Medien

In der Folgewoche startet das Filmtrio am 7. August mit dem französischen Drama „Louise und die Schule der Freiheit“. Die Pariser Lehrerin Louise Violet wird Ende des 19. Jahrhunderts in ein abgelegenes Dorf geschickt, um eine Schule zu gründen. Zunächst stößt sie auf Ablehnung. Doch mit Unterstützung von Bürgermeister Joseph gelingt es, das Misstrauen der Eltern zu überwinden. Doch dann wird alles in Frage gestellt.

„Hundschuldig“ heißt es am Freitagabend: eine emotionale, absurde Achterbahnfahrt mit einer Anwältin und ihrem ganz speziellen Fall. Auch dies ist eine französische Komödie, diesmal der skurrilen Art.

Einen fast klassischen französisch-spanischen Liebesfilm gibt es zum Abschluss mit „Volveréis“. Nach 15 Jahren beschließt ein Paar sich zu trennen - und das soll gefeiert werden.

Das Free Cinema hat zudem am 30. Juli einen Tag der offenen Tür: Alle zwischen 16 und 25 können reinschnuppern.

Auf einen Blick

Kino im Hof

31.7. „Was will der Lama mit dem Gewehr“; 1.8. „Könige des Sommers“; 2.8. „Sing Street“; 7.8. „Louise und die Schule der Freiheit“; 8.8. „Hundschuldig“; „Volveréis– ein fast klassischer Liebesfilm“

Einlass

ist ab 19 Uhr, Filmbeginn um 21.30 Uhr, Eintritt: 5 Euro; Karten im Nellie und an der Abendkasse