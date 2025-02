Das Postkarten-Set „Krimi-Drehorte in Neckar-Alb“ zeigt Filmschaffenden Orte, die für eine kriminal Geschichte geeignet sind. Das Set ist Teil einer fünfteiligen Serie. Auch eine Location in Rottenburg ist auf einer der Karten zu sehen.

Die Region Neckar-Alb ist zunehmend Schauplatz für Filmschaffende. Ein neues Postkarten-Set zeigt Locations in den Regionen Neckar-Alb und Stuttgart, die als Kulisse für Kriminalgeschichten dienen. Eine davon ist in Rottenburg zu finden.

Die Film Commissions der Region Neckar-Alb und Stuttgart präsentieren damit Filmschaffenden eine Auswahl an Locations, die sich durch ihre Stimmung und Vielseitigkeit als Drehort für einen Krimi eignen, so eine Pressemitteilung.

Lesen Sie auch

Drei der Motive aus der Postkartenserie liegen in der Region Neckar-Alb: „Die Villa Waldhaus im Rottenburger Stadtteil Bad Niedernau beeindruckt mit ihrer historischen Architektur und der mystischen Atmosphäre.

Eningen und Oberdigisheim sind ebenfalls mit dabei

Das Waldfreibad in Eningen unter Achalm präsentiert sich als ein idyllischer und zugleich geheimnisvoller Drehort. Mit seiner malerischen Lage am Waldrand und dem stillen Tal-Ende schafft es vielseitig nutzbare Kulissen.

Das liebevoll historische Bauernhaus „Gustavhaus“ in Oberdigisheim bei Hechingen ermöglicht Einblicke in vergangene Jahrhunderte und besticht mit seiner authentisch restaurierten Architektur“, so beschreibt es die Pressemitteilung.

Unsere Empfehlung für Sie Tatort-Dreh bei Münsingen Wo auf der Schwäbischen Alb schon für Filme gedreht wurde Der neue Stuttgarter Tatort wird unter anderem bei Münsingen auf der Schwäbischen Alb gedreht. Welche Orte des Mittelgebirges ebenfalls schon in Filmen vorkamen.

Alle Motive der Serie wurden vom Fotografen Simon Bollinger eingefangen und seien sowohl digital als auch gedruckt verfügbar.

Postkarten-Set ist kostenlos

Das Postkarten-Set ist Teil von fünf Fotografie-Serien, die Drehorte zu verschiedenen Themen wie „Familiengeschichten“, „Green Locations“, „Raum für KI“ oder „Bauhaus“ präsentieren. „Wir stehen mit anderen Regionen in Deutschland im Wettbewerb um Filmproduktionen, die mit ihren großen Filmteams viel Wertschöpfung in die Region bringen“, so Markus Nawroth, Geschäftsführer der Standortagentur Neckar-Alb.

Das Postkartenset „Krimi-Drehorte“ kann per E-Mail (muffler@neckaralb.de) bei der Standortagentur Neckar-Alb angefordert werden. Online steht das Postkartenset unter www.neckaralb.de/ueber-uns/downloads-publikationen kostenlos zur Verfügung.

Hintergrund

Film Commission Region Neckar-Alb

Als zentrale Beratungsstelle bietet die Film Commission individuelle Unterstützung und Information in sämtlichen Bereichen der Filmherstellung. Sie wirkt als Koordinatorin und Mediatorin an der Schnittstelle zwischen Filmproduktionen, Filmschaffenden, Drehortanbietern und Behörden – zur Stärkung des Filmstandorts Region Neckar-Alb.

Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Zollernalb GmbH

Die Film Commission ist Teil der Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Zollernalb GmbH. Ihr Ziel ist es, das internationale Wirtschaftsprofil von Neckar-Alb innerhalb der Europäischen Metropolregion Stuttgart zu vermarkten. Weitere Infos unter: https://www.neckaralb.de/artikel/postkarten-set-krimi-drehorte-in-neckar-alb-wo-krimis-zum-leben-erwachen.