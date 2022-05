Schwarzwaldkrimi zu Besuch im "Schmuck am Aischbach"

Filmdreh in Horb

1 Der Laden von Lucia Steimle "Schmuck am Aischbach" war Drehort für eine Filmcrew. Foto: Lück

Da war die ganze Kernstadt baff: Am Montag hatte es einen großen Filmdreh im "Schmuck am Aischbach" gegeben. Die Film-Lkws parkten vor der Polizei. Der Schwarzwaldkrimi war da – und das Team will in zwei Wochen wiederkommen.















Horb - Schmuck am Aischbach. Eins der ältesten Gebäude als ehemaliger Schaffnereihof des Kloster Kirchberg (1301). Und das fiel wohl auch dem Filmteam vom Schwarzwaldkrimi gleich ins Auge. Am Montag war hier großer Dreh!

Lucia Steimle, die hier ihre Manufaktur "Schmuck am Aischbach" betreibt: "Das Team hatte sich schon vor Monaten bei mir gemeldet. Ein Location-Scout hatte die Örtlichkeit entdeckt. Dann war das Team zur Vorbereitung mehrmals da. Machte Fotos, sagte, was wir wegräumen müssen für die Dreharbeiten. Am Montag war es dann soweit!"

25-köpfiges Team zwängt sich in den Laden

25 Mann zwängten sich in den "Schmuck am Aischbach"-Laden. Licht, Ton, Kamera. Lucia Steimle: "Ich haben nur aufgeschlossen, mich dünn gemacht und wieder abgeschlossen. Großartig war ein Busfahrer. Der hat einfach beim Außendreh eine Lücke gelassen, so dass die Filmcrew die Aufnahme ohne Sperrung schnell im Kasten hatten!"

Ihre berühmte Espresso-Maschine blieb aus. Steimle: "Das Filmteam hatte mich gefragt, ob ich auch in einer Verkaufsszene mitmache. Denen habe ich dasselbe gesagt wie der Presse: Kein Foto!"

Film-Crew sorgt für jede Menge Neugierige

Doch was wurde gedreht? Steimle: "Das darf ich nicht verraten. Klar ist nur: Ich habe darauf bestanden, dass in meinem Schmuckgeschäft kein Verbrechen passiert. Juwelierläden sind oft genug in Krimis und bei Aktenzeichen XY zu sehen!"

Das Filmteam. Es sorgte für jede Menge Neugierige in Horb. Koray Yildiz, Gastronom vom La Dolce Vita: "Die beiden Film-Lkws waren vor der Polizei geparkt. Das Filmteam ist bei mir auf die Toilette gegangen. Das Klo der Stadt ist weit weg. Klar, dass die bei mir auch gegessen und getrunken haben. Das Team hat mir gesagt: Sie kommen in gut 14 Tagen wieder. Es fehlen noch Aufnahmen!"

Und was sagt Lucia Steimle? Sie lacht: "Der Dreh und die Vorbereitungen waren extrem aufwendig. Ich bin schon sehr gespannt, was davon im Schwarzwaldkrimi zu sehen sein wird und wie die Szene rüberkommt!"