7 Im Dunklen wurden wichtige Szenen des Films in der Küche des Waldheim-Restaurants gedreht. Foto: Nölke

Wer in den letzten Tagen aufmerksam in Albstadt unterwegs war, könnte möglicherweise ein Kamerateam erspäht haben. Der Grund: drei Albstädter drehen einen Thriller - in Spielfilm-Länge.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Ein Auto steht an der Rominger & Blaier-Tankstelle in der Ebinger Kientenstraße. Der Fahrer ist mit seiner Frau auf dem Weg zu einem Geschäftsessen. Nachdem der Tank seines Fahrzeugs voll ist, geht er in den Shop und will bezahlen. Was sich nach einer völlig alltäglichen Situation anhört, ist tatsächlich das genaue Gegenteil.

Denn was später keinem mehr auffallen wird: Um die Szene herum steht ein Filmteam mit nicht weniger als einem Dutzend junger Erwachsener. Die Verantwortlichen des Ganzen? Drehbuchautor und Regisseur Matthias Wissmann, der in Albstadt längst kein Unbekannter mehr ist und Kameramann Kevin Hartfiel. Wissmann hat bereits diverse Kurzfilme produziert. Seine Heimat Albstadt spielte dabei immer wieder eine Rolle. So auch bei seinem letzten großen Projekt "Aquariummann". Ein Film, der im Ebinger Albaquarium spielt und vor einigen Jahren Premiere feierte.

Doch was genau passierte an zwei Tagen im Februar dort an der Tankstelle? "Wir haben den eigentlich wichtigsten Schlüsselmoment des Films gedreht", erklärt Aufnahmeleiter Kim Salscheider. Gemeint ist der Film "Vergifter" - ein 90-minütiger Thriller, der, wenn es denn klappt, bis Jahresende fertig werden soll. "Der Kern unseres Filmes ist, dass wir die Ambivalenz einer toxischen Beziehung glaubwürdig erzählen - neben all den negativen Momenten in diesen Partner- oder auch Freundschaften, gibt es natürlich auch positive. Deshalb bleiben diese Beziehungen auch so oft so lange bestehen, obwohl sie zum Scheitern verurteilt sind." erklärt Wissmann. "Das macht das Herauskommen aus einer toxischen Beziehung so schwierig. Außerdem kann jeder in so eine ungesunde Beziehung geraten." Daher sei es der Crew besonders wichtig, die Hauptfigur Lea nicht als "gepeinigtes Opfer" zu zeichnen und ihren Partner nicht als "absolutes Monster".

Stefan Blaier, Betreiber der Tankstelle, zeigt sich erfreut: "Ein Produzent des Teams kam auf mich zu, weil er eine Tankstelle für gewisse Filmszenen gesucht hat." Er habe erklärt, dass es bei den großen Konzern-Tankstellen schwierig sei, eine Drehgenehmigung zu bekommen. Daher habe sich die freie "Tanke in der Kienten" angeboten. Blaier sei von der Idee begeistert gewesen und stellte Tankstelle und Personal gerne zur Verfügung.

"Die Besten aus ganz Deutschland"

Nach einem Schlüsselmoment, der ihr die Augen öffnet, flieht sie vor ihrem aggressiven Partner in den Wald und findet Unterschlupf in einem Gasthaus. Dort ist sie jedoch nicht sicher. Der Drehort: das leerstehende Restaurant auf dem Ebinger Waldheim. Alle anwesenden Personen tragen Maske und haben einen Corona-Test gemacht. "Da achten wir besonders drauf und dokumentieren die Tests auch ganz akribisch", erklärt Salscheider. Auf dem Drehplan stehen mehrere spannende Szenen.

Alles wirkt sehr professionell. Wissmann ist begeistert: "Es funktioniert alles super gut". Für sein bislang größtes Projekt setzt Wissmann auf alte Bekannte. Wie bereits bei früheren Produktionen ist Kameramann Kevin Hartfiel mit am Start, ebenso wie Fabian Struwe. Beide sind ebenfalls gebürtige Albstädter. Schauspieler und Team sind aus ganz Deutschland zusammengekommen. "Wir sind eben die Besten aus der ganzen Republik", scherzt ein Crewmitglied. Die Produzenten des Films sind diesmal Benjamin Huber und Eva Umiger.

Blut und Schweiß auf Verlangen

Dann wird es ernst. Salscheider bittet alle auf ihre Positionen. "Ton?", "Läuft!", "Kamera?", "Läuft auch!" Das Startsignal kommt von Wissmann persönlich, der an einem kleinen Monitor genau beobachtet, was Hartfiel mit der Kamera macht - und wie sich seine Schauspieler verhalten: "Und Bitte!". Die ganze Szene, die ind er Küche spielt, wird mehrmals gefilmt. Jede Perspektive soll festgehalten werden. Zwischendurch fordert einer der Schauspieler mehr Blut im Gesicht - und Lea bekommt noch mehr Schweißperlen auf die Stirn. Teilweise wird auch improvisiert - so wird Hartfiel etwa im Rollstuhl herumgefahren, um eine weichere Kamerabewegung möglich zu machen. Umbaupause.

Wieso ausgerechnet das leerstehende Waldheim-Restaurant zum Drehort wurde? "Matthias hat da private Kontakte zu den neuen Eigentümern", erklärt Salscheider. Außerdem sei im Drehbuch ein Gasthaus mitten im Wald vorgesehen gewesen. Wie Wissmann verrät, habe er bereits bei der Planung vorgehabt, das Waldheim-Restaurant als Drehort zu buchen. "Dass ich die neuen Besitzer kenne, war dann purer Zufall und eine glückliche Fügung."

Anschließend wird eine weitere Szene gedreht. Auch im Gasthaus, nun jedoch in einem der beiden Kühlräume. Es geht um eine Gemenge, das nicht ganz glimpflich ausgeht. Wie das mit dem Vorfall in der Küche und den vorherigen Ereignissen zusammenhängt? Das wird sich bei der Premiere zeigen. Wissman plant eine Veröffentlichung bei einem Filmfestival sowie eine offizielle Premiere am Ort des Geschehens: mitten in Albstadt. Er stehe deshalb bereits mit Ralf Merkel, Betreiber des Capitol Filmpalasts in Albstadt, in Kontakt.

Geld für Film über Crowdfunding gesammelt

Alles in allem wird der Film am Ende wohl etwa 30 Drehtage in Anspruch nehmen. Und die Kosten? Wie bereits im Juni 2021 berichtet, hatte Wissmann mit seiner Crew eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Das Ziel von 20.000 Euro haben sie erreicht - und sogar überschritten. Insgesamt kamen 21.292 Euro zusammen. Zwar hat die Crew auch Sponsoren aus der Branche, aber "trotzdem geht es uns auch an den privaten Geldbeutel", erklärt der Regisseur. Die gesamte Crew sei ohne Gage gebucht. Dennoch müsse man natürlich für Verpflegung, Unterkunft und Transport sorgen.

Die Crowdfunding-Unterstützer dürfen sich - je nach Höhe des gespendeten Betrags - über ein besonderes Geschenk freuen. Unter anderem wird es ein "Making Of" mit exklusiven Blickwinkeln auf den Dreh geben, erklärt Kim Salscheider. "Wir haben zwei Actionkameras im Einsatz, die zusätzliche Perspektiven bieten."