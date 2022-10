Alles rund um den "Tatort"-Dreh in Bad Wildbad

1 Auch Ulrike Folkerts alias Kommissarin Lena Odenthal war bei den Dreharbeiten in Bad Wildbad dabei. Foto: Dickgiesser

In Bad Wildbad waren Kamerateams des SWR unterwegs. Die Hintergründe und was schon zum neuen "Tatort" verraten werden darf.















Bad Wildbad - Für einen Tag wehte so etwas wie der Duft der großen weiten Welt durch den Bad Wildbader Kurpark rund ums altehrwürdige Kurtheater. Die weißen Fahrzeuge des SWR waren für Filmaufnahmen in der Stadt. Für einen neuen "Tatort" mit der beliebten Kommissarin Lena Odenthal, gespielt von Ulrike Folkerts, machte das Filmteam auch für einen Tag Halt in Bad Wildbad.

Aber wie ist der SWR denn auf Bad Wildbad als Drehort gekommen?

Im Drehbuch zum aktuellen Tatort mit dem Arbeitstitel "Tatort – Gold" gibt es einige Szenen rund um Theaterproben mit Schülern und einige Momente aus einer Aufführung. "Für diese Szenen wurde ein klassisches, aber nicht zu großes Theater mit Balkon und Logen gesucht. Das Kurtheater in Bad Wildbad fand das Team besonders gut geeignet", teilt Annette Gilcher vom SWR auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Gilcher zitiert ihren Kollegen, SWR-Redakteur Ulrich Herrmann: "Wir haben ein Juwel gesucht und in Bad Wildbad gefunden."

Die Wildbader Touristik-Geschäftsführerin Stefanie Dickgiesser bestätigt, dass sie im Austausch mit dem SWR stand, "ebenso der Förderverein Kurtheater und Familie Mokni. Wie sie auf Bad Wildbad kamen, kann ich leider nicht sagen", so die Touristik-Chefin weiter.

Bleibt es bei dem einmaligen Drehtag oder sind weitere Tage hier vor Ort geplant?

Alle Szenen konnten an diesem einen Drehtag abgedreht werden. Übrigens: Auch die Kinder wurden extra für die Dreharbeiten nach Bad Wildbad "eingeflogen". Dabei handelte es sich um eine gesamte Schulklasse aus Ubstadt-Weiher bei Bruchsal.

Und worum geht’s? Wie viel darf bereits verraten werden?

Es ist ein Lena-Odenthal-Tatort mit den Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter). Die Regie führt Esther Wenger, das Drehbuch stammt von Fred Breinersdorfer und Katja Röder. In dem Film geht es um einen Vermissten, um uralte Goldmünzen und die Sehnsucht, den Nibelungenschatz zu finden.

Wann wird denn der Tatort mit den Szenen aus Bad Wildbad im Fernsehen zu sehen sein?

Ausgestrahlt wird der "Tatort – Gold" aller Voraussicht nach im kommenden Jahr, vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte. Im Film liegt das Theater aber im Raum Ludwigshafen.

Wird es noch öfter Dreharbeiten in Bad Wildbad geben?

Auch wenn das Wildbader Kurtheater im Film nicht als solches zu erkennen sein wird: Die Stadt bietet ja noch einige Sehenswürdigkeiten wie etwa den Baumwipfelpfad, die Hängebrücke oder auch das Palais Thermal. Allzu viel Hoffnung auf viele weitere Auftritte in Fernsehproduktionen besteht deshalb aber nicht zwangsläufig. Denn bislang ist laut Gilcher nicht bekannt, ob mal wieder in Bad Wildbad gedreht wird: "Das hängt von zukünftigen Drehbüchern ab."