Mit dem „Open-Air-Kino“ in Allmannsweier hat der Schwanauer Kultursommer geendet.

Über alle vier Ortsteile erstreckte sich die Veranstaltungsreihe, bei der Daheimgebliebene voll auf ihre Kosten gekommen sind.

Es war ein gelungener Abschluss unter dem Motto „4 sind Schwanau – den Sommer in der Heimat genießen“. Rund 275 Besucher verfolgten den Film „Ticket ins Paradies“ im Freilicht-Kino auf dem Schulhof in Allmannsweier.

Rathaus hat Film ausgewählt

Der Film war im Vorfeld von der Verwaltung und Bürgermeister Marco Gutmann ausgewählt worden, der den Schwanauer Kultursommer auch ins Leben gerufen hatte. Die romantische Komödie mit Julia Roberts und George Clooney lockte zahlreiche Besucher an. Zunächst wurden Stühle für 230 Personen aufgestellt, da die Plätze jedoch nicht ausreichten, mussten schnell neue Stühle her, wie der Bürgermeister erklärte.

Einige Besucher hatten auch eigene Sitzgelegenheiten dabei und waren so bestens für den Kino-Abend unter freiem Himmel vorbereitet. Für das leibliche Wohl sorgten die „Bäschili-Hexen“ mit Grillwurst im Weck, Popcorn, süßen Naschereien sowie Getränken. Mit einem Bauchladen bestückt liefen die Vereinsvertreter durch die Reihen und sorgten so für ein ganz besonderes Kino-Erlebnis.

Bürgermeister schließt Neuauflage im kommenden Sommer nicht aus

„Ohne die Vereine wäre die Veranstaltungsreihe nicht möglich gewesen“, betonte Gutmann erfreut. Auch die „Bäschili-Hexen“ freuten sich, Teil des Kultursommers zu sein und die Gäste mit Leckereien verwöhnen zu dürfen. Ein Dank des Bürgermeisters galt auch dem Bauhof und der Hausmeisterin der Wilhelm-Dörflinger-Schule, die für den Aufbau des Open-Air-Kinos gesorgt hatten.

Die Zusammenarbeit mit dem „Kinomobil Baden-Württemberg“ beschrieb Bürgermeister Gutmann als reibungslos. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein den Abend veranstalten können“, so Gutmann. Die letzte Veranstaltung der Reihe nahm der Bürgermeister zum Anlass, auf die vergangenen Veranstaltungen zurückzublicken. So seien die vier Aktionen nicht nur von Schwanauern, sondern auch von Bürgern aus dem Umland gerne in Anspruch genommen worden. Bei einer Mischung aus Musik zum Tanzen und Feiern, Wein und Genuss, einem Mundart-Abend und dem Open-Air-Kino sei für jeden etwas geboten gewesen. Eine Neuauflage schließt der Bürgermeister nach dem Erfolg nicht aus. Allerdings sei dies auch von den Vereinen abhängig, ohne die die Organisation nicht möglich sei.