Film zeigt einstigen Alltag: Ettenheimer Historiker lassen Klosterruine wieder aufleben

In Ettenheimmünster stand einst ein Kloster, ehe es vor 160 Jahren zerstört wurde. Zwei Ettenheimer rekonstruierten, wie das Gebäude und das Leben darin damals aussahen.
Nahezu 50 historisch interessierte Gäste waren der Einladung des katholischen Bildungswerks Ettenheim in das Münchweierer Pfarrzentrum gefolgt, um sich ein anschauliches Bild von der ehemaligen Klosteranlage der Benedektinermönche in Ettenheimmünster zu machen. Die ist zwar seit 160 Jahren bis auf die Grundmauern abgebrochen, doch per digitaler Rekonstruktion quasi wieder aus den Ruinen erstanden. Zu verdanken ist Pfarrer Jörg Sieger und dem Digitalexperten Karl-Heinz Häfele. Das Ziel der beiden gebürtigen Ettenheimern war, das verschwundene Kloster optisch per Computertechnik als Videoanimation wieder auferstehen zu lassen.