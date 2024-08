Film- und Tonprojekt in Schiltach: Die „unerhörten“ Winkel der Stadt

1 Wie hört sich das Schaben der Klinge über die Haut an? Das „Soundwerk“-Duo nimmt alles auf. Foto: SGS

Mit ihrem Projekt „Soundwerk“ haben Nicolas Haumann und der in Schiltach aufgewachsene Jonas Urbat das Gottlob-Freithaler-Haus jüngst in ein Film- und Tonset verwandelt. Im Auftrag der Stadt Schiltach produzieren sie Kurzfilme der besonderen Art, die bei der 750-Jahr-Feier im kommenden Jahr präsentiert werden.









Immer und immer wieder wurde im Schiltacher Pflegeheim der Sozialgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell (SGS) das Mikrofon ausgerichtet, Kameraeinstellungen vorgenommen und Lichteinfall geprüft und dann hieß es: „Und bitte!“. So war die freundliche Aufforderung von Jonas Urbat und Nicolas Haumann am Dienstag im Gottlob-Freithaler-Haus in einer alltäglichen Pflegekulisse. Im Rahmen des Projekts der Berliner Ton- und Videokünstler namens „Soundwerk“ wurden Bewohnerstuben, Pflegebadezimmer und Aufenthaltsräume der Schiltacher Pflegeeinrichtung zu Film- und Tonsets und einige interessierte Bewohner zu Schauspielern. Davon berichtet die SGS in einer Mitteilung.