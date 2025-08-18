Film und Literatur: Die neue Lust auf Odysseus

Die «Odyssee» boomt. Ob bei Starregisseur Christopher Nolan, Stephen Fry oder Ulrike Draesner: Homers Held inspiriert aktuell Literatur und Kino gleichermaßen - aus ganz verschiedenen Perspektiven.
Berlin - Ein Jahr bevor der Film überhaupt in den Kinos anläuft, halten manche ihn schon jetzt für das größte Kinospektakel 2026. Im "Oppenheimer"-Nachfolger von Starregisseur Christopher Nolan (55) geht es um nichts Geringeres als eine der legendärsten und ältesten Geschichten der Menschheit: die dem antiken Dichter Homer zugeschriebene "Odyssee".