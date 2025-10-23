Film über Onstmettingen: Von Rosen und manchem Skivergnügen

Den passenden Rahmen bot der „Tag der Begegnung“ im Philipp-Matthäus-Hahn-Museum. Dazu: ein paar frische Butterbrezeln, Gespräche und Musik von Reinhard Fritsch. Erhellendes zur Ortsgeschichte stiftete der Vorsitzende des Fördervereins bei, Leonhard Sassmannshausen. Volker Lässing präsentierte den von der Stadt Albstadt vor rund zehn Jahren digitalisierten Film. Das Museum im „Kasten“ war voll besetzt.

Der zweite Teil, in vier Abschnitte gegliedert, startete mitten im Hochsommer und schloss damit nahtlos an die erste Vorführung an. Karl Boss war in der zweiten Jahreshälfte unentwegt mit seiner Kamera unterwegs gewesen. Landschaftsaufnahmen zogen die Gäste in ihren Bann, zum Beispiel die Panoramaausblicke von Onstmettingen aus hinab ins Tal. Boss zeigt das Waldfest des Schützenvereins und stellt die Gäste vor. Denn vertont hat er die bewegten Bilder zudem. Oder der Onstmettinger legt seinen Zuschauern im Hochsommer Rosen und üppige Geranien ans Herz – nicht zu vergessen einen ausgelassenen Freibadbesuch in Tailfingen. Zu Gast war der passionierte Filmemacher zudem beim Zeltlager des Schwäbischen Albvereins in der „Fuchsfarm“, wo Generationen von Kindern ihre Sommerwochen verbrachten. Als die Musikfreunde aus Tschechien in Onstmettingen weilten, fehlten Boss und seine Kamera nicht. Zumal die Gäste ein vielbeachtetes Konzert auf der Burg Hohenzollern gaben.

Film ab! Volker Lässing freute sich sichtlich, dass der Nachmittag im „Kasten“ so gut besucht war. Foto: Weiger-Schick

Die Einschulungsfeier in Onstmettingen beschreibt Karl Boss als „denkwürdigen Tag“. Boss lobt ausdrücklich die schönen Klassenzimmer der Schillerschule. Diese Bilder erinnerten ihn an seine eigene Einschulung im Jahr 1915, mitten im Ersten Weltkrieg. Sein Jahrgang sei der erste ohne die berühmten Onstmettinger „Spitzweckle“ zu Feier gewesen, sinniert er nachdenklich. Der Sattler merkt mit Wehmut an, angesichts der Festtagsbilder mit den prall gefüllten Schultüten: „Da möchte man noch einmal selbst zur Einschulung gehen.“

Der Handwerksmeister nimmt die Besucher mit geschultem Auge des erfahrenen Filmemachers mit auf die Insel Mainau: zu Blumenarrangements, bunten Dahlien und einem Rad schlagenden Pfau. Gern gibt er immer wieder zu, wie sehr ihm der Musikverein Onstmettingen am Herzen liegt. So war er mit seiner Kamera vor Ort, als Aufnahmen für den neuen Imagefilm des Landkreises in Onstmettingen erstellt wurden – und zwar bei einem Platzkonzert, das der eine oder andere Regenguss begleitete.

Landwirtschaft vom Einsatz moderner Maschinen geprägt

Der Film zeigt, dass die Landwirtschaft in Onstmettingen schon damals geprägt war vom Einsatz modernen Maschinen, zum Beispiel bei der Getreideernte. Und was wäre der heutige Albstädter Stadtteil gewesen ohne die Vielfalt seiner Handwerksbetriebe? Diese porträtierte der Filmemacher immer wieder gern.

Als Karl Boss am 28. September seinen 60. Geburtstag feierte, kam sein Musikverein zum Ständchen und auf einen Umtrunk vorbei. Schön zu sehen: der Filmemacher mit seinen Lieben einmal vor der Kamera. Ruckzuck ist im Film der Herbst vorbei. Weihnachten feierte Familie Boss mit einem stattlichen Christbaum, an dem viel Lametta glitzerte. Damit endete der zweite Filmnachmittag genauso, wie der erste gestartet hatte: mit dem Neujahrstag und glitzerndem Schnee.