Film über Onstmettingen: Von Rosen und manchem Skivergnügen

Der zweite Teil des Boss-Films lockte viele Gäste in den Onstmettinger „Kasten“. Ein Jahr lang hat Sattler Karl Boss die Onstmettinger auf Zelluloid gebannt.
Den passenden Rahmen bot der „Tag der Begegnung“ im Philipp-Matthäus-Hahn-Museum. Dazu: ein paar frische Butterbrezeln, Gespräche und Musik von Reinhard Fritsch. Erhellendes zur Ortsgeschichte stiftete der Vorsitzende des Fördervereins bei, Leonhard Sassmannshausen. Volker Lässing präsentierte den von der Stadt Albstadt vor rund zehn Jahren digitalisierten Film. Das Museum im „Kasten“ war voll besetzt.