"The Life of Chuck" gewinnt beim Filmfest in Toronto

2 "The Life of Chuck" mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle gewann das Publikum für sich. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Das Drama mit dem britischen Schauspieler Tom Hiddleston in der Hauptrolle geht auf eine Kurzgeschichte von Stephen King zurück. Der Film liegt in Toronto in der Zuschauergunst ganz vorne.









Link kopiert



Toronto - Das Drama "The Life of Chuck" von Regisseur Mike Flanagan ist der Siegerfilm beim 49. Toronto International Film Festival (TIFF). Das gab der Chef des Festivals, Cameron Bailey, bei einer Preisverleihung in Toronto bekannt.