Film: Park Chan-wook leitet Jury beim Cannes-Filmfestival

Der Regisseur Park Chan-wook entscheidet mit der Jury, wer in diesem Jahr die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes gewinnt. Erstmals hat ein Südkoreaner diese Rolle inne.
Cannes - Der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook übernimmt die Leitung der Jury bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes. Der 62-Jährige gewann selbst bei dem renommierten französischen Filmfestival schon mehrfach Preise, teilte das Festival mit. Die Jury entscheidet über den Hauptpreis, die Goldene Palme, die in diesem Jahr am 23. Mai verliehen wird.