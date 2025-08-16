Film: Filmfest Locarno: Deutsche mehrfach ausgezeichnet

Erwartungsgemäß haben von deutschen Filmschaffenden mitrealisierte Filme wichtige Auszeichnungen beim 78. Filmfestival Locarno gewonnen. Der Goldene Leopard, der Hauptpreis, geht nach Japan.
Locarno - Doppelerfolg für den von Produzenten aus Österreich und Deutschland realisierten Spielfilm "White Snail". Die Lovestory des österreichisch-deutschen Regie-Duos Elsa Kremser und Levin Peter wurde am Samstag zum Abschluss des 78. Internationalen Filmfestivals Locarno gleich zweifach ausgezeichnet. Das gesellschaftskritische Drama gewann den Spezialpreis der Jury und das belarussische Hauptdarsteller-Duo Marya Imbro und Mikhail Senkov bekam eine der zwei vergebenen Auszeichnungen für bestes Schauspiel. Locarno zählt neben Berlin, Cannes und Venedig zu den wichtigsten europäischen Filmfestivals.