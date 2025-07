Benedict Cumberbatch bekommt Preis in Zürich

1 Das Filmfestival in Zürich ehrt den Schauspieler Cumberbatch. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa Er war nicht nur «Sherlock» und «Smaug» in der Hobbit-Trilogie: Benedict Cumberbatch ist eine feste Größe im Filmgeschäft. Das Filmfestival von Zürich lobt ihn in höchsten Tönen.







Zürich - Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch (49, "Sherlock") wird beim Filmfestival in Zürich mit dem Preis "Goldenes Auge" ausgezeichnet. Die Veranstalter betonen sein Charisma und seine Intelligenz und heben besonders seine Rolle im Drama "The Thing With Feathers" hervor, den er selbst produziert hat.