Film-Auszeichnungen: Oscar-Verleihung zieht von Hollywood nach L.A. Downtown

Seit fast einem Vierteljahrhundert werden die Oscars im berühmten Dolby Theatre in Hollywood vergeben. Doch ab 2029 findet das größte Spektakel der Filmbranche in der Innenstadt von Los Angeles statt.
Los Angeles - Bei der 101. Oscar-Verleihung in drei Jahren wird einiges anders sein - und danach wohl auch so bleiben. Das größte Spektakel der Filmbranche wechselt nicht nur vom Fernsehen zu YouTube, auch die Bühne für die vielen Stars und Auszeichnungen wird innerhalb von Los Angeles umziehen. Von Hollywood und dem legendären Dolby Theatre geht es in den etwa 14 Kilometer entfernten Entertainmentkomplex L.A. Live in der Innenstadt.