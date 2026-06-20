Film aus dem Wiesental: Doku zeigt „Heldenreise mit Tiefpunkten“ eines Politikers

Eigentlich chancenlos - das war Nationalrat-Kandidat Islam Alijaj. Seine Geschichte erzählt Lorenzo Oschwald in einer Doku. Der Film wird nun in Schopfheim gezeigt.

„Wenn ich Filme mache, dann sind es Leidenschaftsprojekte“, sagt Lorenzo Oschwald. Der Maulburger ist nicht nur als Geschäftsführer des Schopfheimer „Unverpackt-Ladens“ bekannt, sondern immer wieder auch für seine Filme. „Ich habe einfach, Spaß daran, die Geschichten zu erzählen.“ Und so war es auch in der 84-minütigen Doku „Voices of my people“. Er erzählt die außergewöhnliche Geschichte des Schweizer Politikers Islam Alijaj. Vieles an ihm stehe einer Karriere in der Politik eigentlich im Wege: Sein Migrationshintergrund, seine Körperbehinderung, seine Sprechbehinderung oder auch sein Vorname. Er hat Cerebralparese: „Die Signale, die an die Muskeln gesendet werden, kommen nicht an“, erklärt Oschwald die neurologische Erkrankung.

Der „Unterschätzte“ schreibt Geschichte Alijaj, SP-Politiker und Aktivist aus Zürich, sitzt im Rollstuhl, kann mit Mühe gehen, ist im Kopf noch ganz fit - und werde deswegen oft unterschätzt, sagt der Filmemacher. Doch er schrieb Geschichte in der Schweizer Politik: Denn der mittlerweile 40-Jährige hat es am 22. Oktober 2023 völlig unerwartet in den Schweizer Nationalrat geschafft - als erste Person mit Cerebralparese und als erste Person mit kosovarischen Wurzeln. Er avancierte damals quasi zum Überraschungssieger mit über 95.000 Stimmen vom Listenplatz elf aus. Erst ein Jahr zuvor war er in das Zürcher Stadtparlament gewählt worden. Sein Wahlkampf in den Nationalrat wird im Film begleitet und damit seine Erfolgsgeschichte erzählt.

Ansgar Wörner, selbst Filmemacher, kannte den Wahlkampforganisator von Alijaj und wollte die außergewöhnliche Geschichte erzählen, kam deshalb auf seinen Freund Lorenzo Oschwald zu, und dieser sagte gleich zu. Wörner übernahm die Produktionsarbeiten, also den Schnitt. Mit im Filmteam war außerdem Co-Produzent Nico Gerspacher aus Todtnau als kreativer Kopf und zuständig für die Bürokratie. Oschwald selbst drehte - meist allein - und führte die Interviews.

Wenn das Leben Regie führt

Das Spannende an einer Doku sei ja, dass man am Anfang nicht wisse, wie sie ausgehe, sagt Oschwald. Wird es überhaupt eine interessante Geschichte? Schafft Alijaj es in den Nationalrat? „Die Regie führt das Leben“, sagt der Filmemacher.

30 Drehtage habe er Alijaj begleitet und alles Mögliche gefilmt, vom Wahlkampf-Auftakt über den Familienausflug im Zoo bis hin zu einem sehr emotionalen Coaching mit seiner Mentorin. So lerne der Zuschauer den Politiker von allen Seiten kennen - auch in emotionalen Momenten - und die Doku biete einen Blick hinter die Kulissen eines Wahlkampfs. „Islam Alijaj ist sehr authentisch und weiß die Menschen zu begeistern“, erzählt Oschwald, fasziniert von seinem Protagonisten.

Der Kampf für Gleichberechtigung für alle

Zentrales Thema dabei: der Kampf von Alijaj für Gleichberechtigung für alle Menschen. Denn: Der Behindertenrechtsaktivist engagiert sich im Vorstand des Vereins für eine inklusive Schweiz, der die Inklusions-Initiative eingereicht hat.

Der Film zeige seine „Heldenreise, aber mit Tiefpunkten“, sagt Oschwald. „Er soll Mut machen und sensibilisieren, dass Menschen mit einer Behinderung vor Hürden stehen und diese abgebaut werden müssen“, sagt Oschwald. Auch der Filmemacher selbst habe beim Drehen eine ganz neue Sensibilisierung und Sicht zum Thema erfahren. Eine weitere Besonderheit der Dokumentation: Wegen der Sprechbehinderung von Alijaj ist der komplette Film untertitelt - auch bei Gesprochenem von anderen Personen. Denn: „Wir wollten keine Unterscheidung machen.“

Als er ihn begleitet hat, sei dies rein beobachtend gewesen, es sollte ja echt sein. Zusätzlich habe Oschwald Interviews mit Alijaj und Wegbegleitern geführt. Aus 60 Stunden Filmmaterial seien am Ende 85 Minuten Film geworden.

Im Frühjahr 2025 war es dann soweit - der Film war fertig, nach neun Monaten Nachbearbeitung. Dann feierte er Premiere beim Zürich Film Festival. Vor Kurzem habe man dann einen Verein gefunden, der den Digital-Vertrieb für Online-Streaming-Plattformen übernimmt. „Das ist typisch bei Independent-Filmen, dass dies so lange dauert“, erläutert Oschwald. Immerhin stehe kein großes Budget dahinter. Vieles entstand in Vorleistung. Um Teile der Nachbearbeitung und Produktionskosten zu finanzieren, hatte man sogar ein Crowdfunding gestartet.

Vorstellung in Schopfheim - und in weiteren Kinos

Und nun ist es Zeit für die heimische Vorstellung: Im Rahmen des „besonderen Films“ läuft die Dokumentation am Donnerstag, 25. Juni, 20 Uhr, im Scala-Kino in Schopfheim. Oschwald wird dann eine Einführung geben und Fragen beantworten. „Ich würde mich freuen, wenn das Scala dann recht voll wird.“ Weitere Kinos seien bereits angefragt. Denn: „Wir streben an, dass den Film so viele sehen können wie möglich“, sagt der Filmemacher.

Einen Trailer zum Film gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=SW4iuqcICNw