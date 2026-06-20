Film aus dem Wiesental: Doku zeigt „Heldenreise mit Tiefpunkten“ eines Politikers

Eigentlich chancenlos - das war Nationalrat-Kandidat Islam Alijaj. Seine Geschichte erzählt Lorenzo Oschwald in einer Doku. Der Film wird nun in Schopfheim gezeigt.
„Wenn ich Filme mache, dann sind es Leidenschaftsprojekte“, sagt Lorenzo Oschwald. Der Maulburger ist nicht nur als Geschäftsführer des Schopfheimer „Unverpackt-Ladens“ bekannt, sondern immer wieder auch für seine Filme. „Ich habe einfach, Spaß daran, die Geschichten zu erzählen.“ Und so war es auch in der 84-minütigen Doku „Voices of my people“. Er erzählt die außergewöhnliche Geschichte des Schweizer Politikers Islam Alijaj. Vieles an ihm stehe einer Karriere in der Politik eigentlich im Wege: Sein Migrationshintergrund, seine Körperbehinderung, seine Sprechbehinderung oder auch sein Vorname. Er hat Cerebralparese: „Die Signale, die an die Muskeln gesendet werden, kommen nicht an“, erklärt Oschwald die neurologische Erkrankung.