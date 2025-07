Filiale schließt: „Persönliche Gründe“ für Post-Aus in Trossingen

1 Wird schon am Tag ihrer Schließung vermisst: diese Trossinger Postfiliale. Foto: Ingrid Kohler Erst wurde die Postbank abgezogen, jetzt folgt das Aus der Postfiliale. Der Betreiber hatte schon vor Wochen in Frage gestellt, ob sich’s noch lohnen würde.







Anfang Mai war es, da wurde bekannt, dass die Postbank in der Trossingen Hauptstraße schließen würde. Damals hatte Luca Crudo, Bruder des Betreibers Antonio Crudo, im Gespräch mit der Redaktion zwar betont, dass die Postfiliale dennoch geöffnet bleibe, aber auch angedeutet, dass es nicht sicher sei, ob sich das auf die Dauer lohnen würde. Und nun also steht fest: Dienstag, der 15. Juli, wird der letzte Tag sein, an dem die Postfiliale geöffnet haben wird. „Es stimmt“, bestätigt Marc Mombauer, Pressesprecher der DHL Group auf Nachfrage, „die Postfiliale in Trossingen wird leider – auch für uns kurzfristig – mit Ablauf des 15. Juli schließen. Die Gründe hat die Deutsche Post nicht zu vertreten.“ Die Vertriebsleitung arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Die Kunden wolle man zusätzlich ab sofort über Aushänge in der Filiale mit weiteren Informationen versorgen.