1 Franz-Karl und Ingrid Mengis schließen die Tieringer Filiale ihres Betriebs. Das Hauptgeschäft in der Nusplinger Hohenbergstraße bleibt bestehen und ist nach dem Urlaub wieder geöffnet. Unser Foto zeigt (von links): Franz-Karl Mengis, Ina Piontek, Gerlinde Schilling und Ingrid Mengis. Foto: Weiger-Schick

Für die Nusplinger Metzgerei Mengis geht ein Stück Firmengeschichte zu Ende: Franz-Karl und Ingrid Mengis schließen Ende dieser Woche die Tieringer Filiale ihres Betriebs. Das Hauptgeschäft in Nusplingen bleibt.

Meßstetten-Tieringen/Nusplingen - Die Entscheidung, sich aus Tieringen endgültig zurückzuziehen, hat sich das Ehepaar nicht leicht gemacht. Letzten Endes waren es betriebswirtschaftliche Gründe, welche die beiden bestärkt haben, sich in Zukunft ausschließlich auf ihr Nusplinger Hauptgeschäft in der Hohenbergstraße 4 zu konzentrieren. Zum einen sah sich die Familie mittelfristig mit größeren Investitionen konfrontiert. Zum anderen standen ruhestandsbedingt personelle Veränderungen an. Fachpersonal zu finden, so berichtet der Nusplinger Metzgermeister, sei in seinem Metier grundsätzlich ein schwieriges Unterfangen. Wehmütig sind das Ehepaar und das gesamte Team dennoch. "Wir alle waren immer gerne in Tieringen", betont Ingrid Mengis. Sowohl zu den ansässigen Firmen und den örtlichen Vereinen bestehen seit vielen Jahren enge und vertrauensvolle Geschäftskontakte: "Wir haben uns hier immer sehr wohlgefühlt."

Viele Geschenke zum Abschied

Eröffnet wurde die Tieringer Filiale der alteingesessenen Nusplinger Metzgerei im Jahr 1999, damals noch in der Wasserscheide 8. Als der dort angemietete Laden zu klein geworden war, zog die Metzgerei 2004 in ihren Neubau in der Hohlgasse 1 um. Für die Tieringer Filiale des Familienbetriebs zeichneten neben der langjährigen Mitarbeiterin Ina Piontek vor allem die Schwestern von Franz-Karl Mengis verantwortlich: Gerlinde Schilling und Margit Dett. Beide sind seit Jahrzehnten im Betrieb tätig. Alle sind gerührt, wie viele Geschenke das Team zum Abschied bekommt. Die Filiale in dem Meßstetter Teilort bot – wie das Hauptgeschäft in Nusplingen auch – neben dem Angebot an Rind- und Schweinefleisch aus eigener Schlachtung und verschiedenen Wurstwaren unter anderem frische Salate, Nudeln, Teigwaren und küchenfertige Mahlzeiten an.

Gegründet wurde die Metzgerei Mengis im Jahre 1925 von Metzger Franz Mengis und seiner Ehefrau Katharina. Zunächst war diese in der Freudenweilerstraße beheimatet. Im Laufe der Jahre entstand ein großer Teil des Dorfes jedoch auf der gegenüberliegenden Seite der Bära. Die Familie verlagerte den Betrieb daher im Jahr 1956 in das Wohn- und Geschäftshaus in die Hohenbergstraße 4.

Mit Franz-Karl Mengis, dem heutigen Chef, trat 1978 die dritte Generation in den Familienbetrieb ein. Bis 1981 absolvierte er seine Lehre zum Gesellen, 1985 legte er seine Meisterprüfung ab. Nach dem frühen Tod des Vaters im April 1986 übernahm Franz-Karl Mengis den Betrieb – mit gerade einmal 23 Jahren. Ingrid Braun, die er vier Jahre später heiratete, ist ebenfalls vom Fach. Sie ist gelernte Fleischerei-Fachverkäuferin. Das Ehepaar freut sich nun auf etwas ruhigere Zeiten – und ein wenig weniger Stress. Gern sind Franz-Karl und Ingrid Mengis bereit, die Geschäftsräume in Tieringen zu vermieten oder zu verkaufen.