1 An der Eingangstür weist ein Plakat auf die Suche nach einem neuen Mieter hin. Foto: Roth

Die Ebinger Marktstraße muss seit geraumer Zeit einen weiteren Leerstand verkraften – die Metzgerei Frick hat geschlossen. Unsere Redaktion hat von Firmenchef Manfred Frick die Hintergründe erfahren.









In der Mittagspause sich schnell in der Metzgerei Frick stärken – seit geraumer Zeit Fehlanzeige. An der Eingangstür der 50 Quadratmeter großen Verkaufsfläche empfängt ein Plakat mit dem Hinweis „Nachmieter gesucht!“ hungrige Kunden. Die Metzgerei mit Hauptsitz in Krauchenwies im Kreis Sigmaringen kämpft mit den landauf landab verbreiteten Personalmangel, wie Firmenchef Manfred Frick auf Anfrage mitteilt. „Wir konnten den Betrieb der Filiale personell nicht mehr aufrechterhalten.“ Die Ladentüren zu schließen, sei daher alternativlos gewesen.

Innenstadt verliert an Attraktivität

Ein weiterer Faktor: „Die Ebinger Innenstadt verliert zunehmend an Attraktivität. Es ist einfach wenig los in der City.“ Frick-Fans aus Albstadt müssen auf die Wurst- und Fleischspezialitäten aber nicht vollends verzichten. „Die Filialen in den Ebinger Kaufland-Märkten bleiben erhalten“, klärt Manfred Frick auf. Wirtschaftlich indes habe sich der Laden noch einigermaßen gelohnt. Die Filiale sei keine Geldmaschinerie gewesen, „entscheidend für die Schließung war aber die Personalproblematik“.

Ein Nachmieter ist noch nicht gefunden und die Ebinger Innenstadt um ein Geschäft ärmer. Nicht zuletzt hatte auch die Tchibo-Filiale in der Sonnenstraße angekündigt, zum Monatsende April zu schließen. Es bleibt abzuwarten, wer sich als nächster Händler in die Ladenschließungen einreiht.