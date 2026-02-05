Filiale im Kreis Rottweil: Schimmel, Fäulnis, Tausendfüßler – Ekelalarm bei Norma

Der Bericht liest sich gruselig: Lebensmittelkontrolleure haben beim Obst und Gemüse in einer Norma-Filiale im Kreis Rottweil jede Menge Ungenießbares entdeckt.
Dass man in einer Obst- und Gemüseabteilung auch mal eine faulige Tomate oder andere kleine Mängel findet, kommt vor. Was Lebensmittelkontrolleure jetzt aber bei einer Kontrolle in einer Norma-Filiale im Kreis Rottweil zu beanstanden hatten, ist heftig: Die lange Mängelliste umfasst jede Menge Schimmel, Fäulnis und „1 kg Gurken mit Tausendfüßler“.