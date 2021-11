2 Für Waldbrände wie geschaffen: Der neue Unimog CLF 3000 der Feuerwehrabteilung Tailfingen besitzt Front-Bodendüsen. Quelle: Unbekannt

Rund 100 Einsatzkräfte aus dem ganzen Zollernalbkreis haben an der großen Feuerwehrübung auf der Tailfinger Erddeponie Schönbuch teilgenommen. Das Szenario war ein Vegetationsbrand.















Albstadt-Tailfingen. Eine Übung von solchen Dimensionen kommt ohne repräsentative Zaungäste nicht aus: Joachim Rebholz, der stellvertretende Kreisbrandmeister hieß eingangs zahlreiche Vertreter von Bundeswehr, Forst, Bergwacht und den Feuerwehren, willkommen allen voran Daniel Hahn, den Leiter des Referats Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Regierungspräsidiums Tübingen, Bezirksbrandmeister Siegfried Hohlstein und den Ersten Landesbeamten Matthias Frankenberg. Sonstige Zuschauer waren aus Sicherheitsgründen nicht im umzäunten Bereich der Deponie zugelassen.

Sodann erläuterte Rebholz mit Hilfe des Bildschirm das Szenario. Übungsgebiet war der mittlere Teilbereich der Deponie; dort war ein Basislager für die Wasserversorgung eingerichtet worden. Bereits am Samstagmorgen waren an der Landesstraße 442 zwischen Deponie und der Abzweigung Richtung Degerfeld die Schläuche verlegt und über 1,6 Kilometer Entfernung und eine Höhendifferenz von 70 Metern eine Wasserversorgung mit fünf Pumpen verlegt worden. Das erste Fahrzeug, ein ELW, stand am Eingang der Deponie; die Brandbekämpfung erfolgte auf dem über 900 Meter hoch gelegenen Plateau der Deponie. Dort stand ein Kommunikationsfahrzeug, von dem aus die Löschmaßnahmen – im Bedarfsfall auch die aus der Luft – koordiniert wurden.

Und so lief die Übung ab. Die Albstädter Wehr erscheint zuerst vor Ort; da sich das Feuer rasch ausbreitet, fordert sie Überlandhilfe an. Nun greift das Waldbrandkonzept im Zollernalbkreis, in das verschiedene Feuerwehren eingebunden sind.

Nebel in Augsburg verhindert Heli-Einsatz

Auch ein mit einem Außenlastbehälter voll Löschwasser ausgestatteter Hubschrauber war angefordert worden, hatte aber wegen dichten Nebels am Standort Augsburg keine Startgenehmigung erhalten – aus der größten Attraktion der Übung, dem Wasserabwurf, wurde also nichts. Immerhin konnten zwei Behälter für den Wassertransport vorgezeigt werden, die an den Hubschrauber angehängt worden wären.

In kleineren Gruppen ließen sich die Feuerwehrleute und Beobachter die verschiedenen Aktionen vorstellen. So wurden die Unterschiede zwischen den diversen Schlauchwagen und zwischen einem Straßenfahrzeug und einem geländegängigen Fahrzeug erläutert. Letztere sind bei einem Vegetationsbrand natürlich erste Wahl, allen voran der Unimog CLF 3000, der in diesem Jahr in Tailfingen in Dienst gestellt wurde und neben einem Dachwerfer auch Front-Bodendüsen besitzt. Es waren 16 unterschiedliche Fahrzeuge im Einsatz – und die Beobachter und Manöverkritiker am Ende hochzufrieden mit dem Zusammenspiel der verschiedenen Feuerwehren und dem Einsatz der Spezialfahrzeuge.