Figure Humaine in Freudenstadt: Auf einer nächtlichen Klangreise

Der Kammerchor Figure Humaine begeisterte beim Konzert in Freudenstadt mit einer Reise durch geheimnisvolle Sphären.
Mit französischen und deutschen Werken und Bearbeitungen für Chor und Klavier der Komponisten Liszt, Brahms, Fauré, Boulanger und weiteren, lud der Kammerchor Figure Humaine unter der Leitung von Denis Rouger auf eine nächtliche Klangreise ein. Darunter waren Bearbeitungen und vier Erstaufführungen von Rouger. Mit ihren exzellenten Stimmen, dem Solisten Thomas Scharr (Bariton) und der Pianistin Kerstin Mörk am Flügel brachten die Künstler sämtliche musikalischen Sterne zum Leuchten.