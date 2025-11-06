Aus den USA kommt der überraschende Bericht, dass Deutschland angeblich die nächste Club-WM 2029 ausrichten will. Das stimmt nicht, sagt der DFB. Die Konzentration gilt einem großen Frauen-Turnier.
Frankfurt/Main - Kurz vor der erwarteten Wiederwahl von Verbandschef Bernd Neuendorf hat der DFB einen pikanten Bericht über ein angebliches Interesse an der Ausrichtung der nächsten Club-WM dementiert. Man konzentriere sich "einzig und alleine auf die Bewerbung der Frauen-EM 2029", hieß es auf Anfrage der Deutsche Presse-Agentur.