FIFA-Ehrung: Gala in Doha: Vinícius Júnior als Weltfußballer geehrt

Gala in Doha: Vinícius Júnior als Weltfußballer geehrt

3 Gastgeber beim FIFA-Gala Dinner in Doha: Präsident Gianni Infantino Foto: Hussein Sayed/AP/dpa

Bei einem Gala-Dinner in Doha ehrt die FIFA ihre Weltfußballer. Im Gegensatz zum Ballon d'Or wird es dieses Mal ein voller Erfolg für Real Madrid. Auch Kroos und Rüdiger werden ausgezeichnet.









Doha - Nach dem Ärger beim Ballon d'Or darf Vinícius Júnior doch noch jubeln. Der Brasilianer wurde beim Gala-Dinner des Weltverbandes FIFA in Doha zum Weltfußballer geehrt und trat die Nachfolge von Superstar Lionel Messi an. Im Oktober hatte er beim Ballon d'Or noch dem spanischen Europameister Rodri den Vortritt lassen müssen, was für große Verstimmungen bei seinem Club Real Madrid gesorgt hatte.