Das ist das Team of the Year

12 Wenig überraschend: Lionel Messi gehört zum Team of the Year. Foto: AFP/CHRISTOPHE SIMON

Es ist für viele FIFA-Zocker die wichtigste Zeit des Jahres: Das Event zum Team of the Year steht in den Startlöchern. Wir zeigen die Spieler, die in die Auswahl gewählt wurden.















Stuttgart - Die Fußballsimulation FIFA 22 erschien am 1. Oktober 2021. Traditionell wird im Spiel Anfang jedes Jahres das beste Team der Welt aus dem vergangenen Jahr gekürt. Das Team of the Year (TOTY) gibt es in den FIFA-Ausgaben seit zehn Jahren. Einer der Spieler, die es dieses Jahr in das TOTY geschafft haben, war bisher in jedem vertreten. Das Team ist unabhängig von anderen Auszeichnungen wie der „Fifa-Weltauswahl des Jahres 2021“, dennoch ähneln sich aber die elf ausgewählten Spieler.

Die FIFA-Zocker bestimmen das TOTY

Nicht der Publisher EA Sports bestimmt das Team of the Year, seit dem 10. Januar konnten die Spieler und Fans der Reihe online ihr persönliches Lieblingsteam wählen. Die Auswahl an Spielern stellte allerdings EA. So konnte man aus 80 Spielern wählen, darunter sieben Torhüter, 25 Verteidiger, 26 Mittelfeldspieler und 22 Angreifer. In das TOTY schaffen es traditionell ein Torhüter, vier Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und drei Angreifer. Insgesamt gab es im Voting elf Spieler aus der Bundesliga. Neben Robert Lewandowski, Thomas Müller & Co. konnte man auch für den Freiburger Christian Günther abstimmen.

Am Donnerstag präsentierte dann EA Sports FIFA das gewählte Team of the Year. Die Ratings sind bereits bekannt, die genauen Werte für Tempo, Schuss, usw. werden wie in den letzten Jahren Stück für Stück mit den Karten im Spiel veröffentlicht, kategorisiert nach Torhüter, Abwehr, Mittelfeld und Angriff. Vertreten ist die Crème de la Crème aus Champions-League-Siegern, Europameistern & Co.

Unsere Bildergalerie zeigt, welche Spieler es in die Elf geschafft haben. Viel Spaß beim Durchklicken!