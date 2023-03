Fieser Telefonbetrug in Lahr und Offenburg

1 Ein älterer Mann in Offenburg ist am Donnerstag Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Ihm war vorgegaukelt worden, sein Sohn sei habe einen tödlichen Unfall verursacht und brauche nun Geld für eine fällige Kaution. Foto: Polizei

Fiese Telefonbetrüger treiben wieder ihr Unwesen in der Ortenau. Am Donnerstag ist in Offenburg ein Senior dem perfiden Treiben von Schockanrufern zum Opfer gefallen. Er händigte einem bislang unbekannten Abholer Gold und Bargeld im Wert von rund 30 000 Euro aus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der ältere Herr aus Offenburg erhielt einen Anruf, dass sein vermeintlicher Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution fällig sei, teilt die Polizei mit. Gold und Bargeld im Wert von 30 000 Euro wechselten so den Besitzer.

In Lahr konnte das Vermögen eines Mannes gerettet werden

In Lahr konnte das Vermögen eines Mannes nach der gleichen Vorgehensweise der unbekannten Täter gerettet werden. Der Mann war bereits auf seiner Hausbank und wollte den geforderten fünfstelligen Betrag abheben, als eine aufmerksame Bankmitarbeiterin den Betrug erkannte und die Polizei informierte.

Polizei mahnt, Geld oder Wertsachen nicht an Unbekannte zu übergeben

Die Beamten warnen in diesem Zusammenhang, Geld oder Wertsachen nie an Unbekannte zu übergeben. Bei derartigen Anrufen sollten Betroffene sofort auflegen und sich nicht unter Druck setzen lassen. „Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.