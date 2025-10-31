Fiese Betrugsmasche in Horb: Vorsicht vor falscher Behinderten-Hilfe

Sie waren schon mehrfach in der Region unterwegs: Betrügerische Bettler, die Namen von Hilfsorganisationen missbrauchen.
Ein „Zentrum mit Kontakten auf nationaler und internationaler Ebene“, geplant vom „Landesverband für Behinderte und Taubstumme“. So stand es im Titel der seriös wirkenden Unterschriftenliste, die mit den Logos von Hilfsorganisationen versehen war. Das A4-Blatt steckte an einem Klemmbrett, mit dem ein Mann vor einem Markt im Horber Einkaufszentrum Kunden ansprach. Diese sollten auf der Liste unterschreiben und Geld spenden. Der Mann gab vor, nicht sprechen zu können.