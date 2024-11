Fiechtewaldt-Hexen Schiltach: Thomas Dieterle bleibt Vorsitzender

1 Bei der Hauptversammlung (von links): Alexander Flaig, Kai Nakic, Jessica Schöpf, Sarah Bühler, Thomas Dieterle, Jens Schöpf, Francesca Joos, Stefan Heil und Ronja Baumgartner Foto: Fiechtewaldt-Hexen

Bei der Mitgliederversammlung der Schiltacher Fiechtewaldt-Hexen standen Wahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung.









Mit einem dreifach kräftigen „Fiechtewaldt-Hexen“ eröffnete Vorsitzender Thomas Dieterle die Mitgliederversammlung der Fiechtewaldt-Hexen. Zu Beginn berichtete Dieterle über aktuelle Entwicklungen. Besonders erfreulich sei, dass im kommenden Jahr keine Reparaturen am Hexenwagen anstünden. Zudem lobte er die Mitglieder: Erstmals gab es in der vergangenen Fasnet keinerlei Beanstandungen bei der An- und Abmeldung zu Veranstaltungen – laut Mitteilung der Fiechtewaldt-Hexen ein bisher einmaliger Erfolg.

Im Anschluss stellte Kassiererin Ronja Baumgartner den Kassenbericht vor. Das vergangene Hexenjahr wurde finanziell positiv abgeschlossen. Allerdings wies Baumgartner darauf hin, dass die lange Fasnet im kommenden Jahr mit hohen Kosten verbunden sei und ein vergleichbares Ergebnis daher nicht zu erwarten sei. Sie präsentierte außerdem eine neue Vereinsapp, die die Organisation und Verwaltung künftig deutlich vereinfachen soll. Lesen Sie auch Jessica Schöpf gab einen Rückblick auf das Jahr 2024 und einen Ausblick auf die kommenden Aufgaben in 2025. Sie hob dabei die zahlreichen Arbeitsstunden der Mitglieder hervor und erläuterte, welche Herausforderungen das Schiltacher Stadtfest mit sich bringen wird. Besonders betonte sie die bevorstehende Nikolausfeier, die am 14. Dezember in der Friedrich-Grohe-Halle stattfindet. Zwei Besitzer gewählt Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands stellte Kai Nakic eine neue Beisitzerregelung vor, die ebenfalls einstimmig angenommen wurde. Bei den Wahlen wurden Thomas Dieterle als erster Vorsitzender, Stefan Heil als erster Kleidlewart und Festwirtin Jessica Schöpf in ihren Ämtern bestätigt. Sarah Bühler wurde zur neuen Schriftführerin gewählt. In den neu geschaffenen Positionen der Beisitzer setzten sich Kai Nakic und Alexander Flaig durch. Ehrungen für langjähriges Engagement Im Anschluss folgten Ehrungen: Kai Nakic wurde für zehn Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet, Thomas Dieterle für zehn Jahre als erster Vorsitzender und Stefan Heil für zehn Jahre als Kleidlewart. Jens Schöpf präsentierte abschließend den Fahrplan für 2025, der spannende Programmpunkte verspricht. Unter „Verschiedenes“ wurden die Glühweinwanderung am 7. Dezember sowie erste Ideen für den Hexenball 2026 besprochen.