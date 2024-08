Fidelius Waldvogel in Altenheim: Pointen kommen Schlag auf Schlag

1 Kabarettist Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel war zu Gast in Altenheim. Foto: Nußbaum-Jacob

Vom Trend Waldbaden bis hin zu Insekten als „Superfood“: Kabarettist Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel zog am Dienstagabend bei seinem Gastspiel im Geflügelhof Altenheim viele aktuelle Themen durch den Kakao.









Link kopiert



Den 350 begeisterten Besuchern gab er aber auch ernst gemeinte Ratschläge: Regionale Lebensmittel einkaufen und Reste aus dem Kühlschank nicht wegwerfen, sondern noch für eine Mahlzeit verwenden. „Mir hen’s in der Hand, wie’s weitergeht“, betonte er. In der Ortenau machte Wangler mit seinem Kabarettprogramm in diesem Jahr nur zweimal Station, in Achern und in Altenheim, wohin ihn die „Neurieder Bure“ vom Badisch-Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) Neuried eingeladen hatten.