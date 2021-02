FFP2- und OP-Masken Das sollte man bei medizinischen Masken beachten

Er selbst, so von Meißner, habe bereits vor der Einführung der verschärften Pflicht Menschen mit einfachen Stoffmasken dazu geraten, eine medizinische Maske zu tragen.

FFP2-Masken sind teurer. Kann man sie wiederverwenden?

"Wir empfehlen unseren Patienten, die Maske nach dem Tragen für eine Woche an einen Haken zu hängen. So verlieren auf der Maske befindliche Viren ihre Infektiösität." Das gehe auch bei Masken, auf denen das Kürzel "NR" für "non reusable", also nicht wiederverwendbar gedruckt ist.

Um einen geschlossenen Kreislauf mit den Masken zu haben, wäre also für jeden Wochentag eine Maske nötig. Eine FFP2-Maske sollte bei Einhaltung der Wochenfrist insgesamt maximal fünf mal wiederverwendet werden. Danach muss auch sie entsorgt werden.

Beachten sollte man dabei: Küche und Bad eignen sich nicht zum Aufhängen. Dort sei die Raumluft in der Regel zu feucht.

Vom Waschen der Maske rät von Meißner ab. Auch böten sich beim Trocknen über der Heizung aufgrund der Temperatur optimale Wachstumsbedingungen für Bakterien und Pilze.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin weißt zur Wiederverwendung von FFP2-Masken in einer Publikation darauf hin, das dies "grundsätzlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch widerspricht" und im Privaten in eigener Verantwortung geschieht. Ob und wie stark die Schutzwirkung bei Wiederverwendung nachlässt, sei noch nicht erforscht.

Wie sitzt die Maske richtig?

Eine FFP2-Maske muss, um den Fremd- und Eigenschutz sicherzustellen, eng anliegen. So muss der Bügel über der Nase an die Form des Nasenbereichs angepasst werden.

Beim Tragen sowie beim Auf- und Absetzen sollte die Maske nicht berührt werden.

Muss ich meinen Bart abrasieren?

Wenn Bartträger eine FFP2-Maske aufhaben, können Luftströme an den Rändern entweichen. Selbst Bartstoppeln reichen aus, um den Sitz der Maske zu beeinträchtigen.

Bislang gebe es keine Studien dazu, wie stark der Schutz bei Bartträgern eingeschränkt wird, so der Arzt. Auch gibt es keine gesetzliche Pflicht zur Rasur.

Doch das Rasieren des Barts ist im eigenen Interesse, denn auch der Eigenschutz wird durch die undichten Stellen gefährdet.

Darf ich eine FFP3-Maske tragen?

Da Masken mit Ventil nicht erlaubt sind, dürfen ein Großteil der FFP3-Masken nicht verwendet werden. Auch FFP2-Masken mit Ventil sind nicht erlaubt.

Eine Ausnahme gilt für FFP3-Masken ohne Ventil. Diese dürfen getragen werden.

Sind auch andere Masken außerhalb der bekannten blauen OP-Maske und weißen FFP2 erlaubt?

Es gibt Hersteller, deren Masken ebenfalls erlaubt sind. Dabei muss auf die Zertifizierung geachtet werden.

Zertifizierte Masken des Herstellers Wingguard entsprechen beispielsweise der Zertifizierung für OP-Masken (EN 14683:2019) in Risikoklasse 1. Bei OP-Masken wird in den Kategorien I, II und IIR unterschieden. Alle drei sind zulässig.

Von Meißner rät jedoch, dennoch auf FFP2 zu setzen.

Bei Masken anderer Hersteller wie Urbandoo ist dagegen vorsicht geboten. Zwar ist der Filter vergleichbar zu FFP3 zertifiziert, die Maske als ganzes gilt jedoch nicht als medizinische Schutzausrüstung und darf an Orten mit medizinischer Maskenpflicht nicht getragen werden. Wie das Sozialministerium bestätigt, dürfen sie dennoch über zertifizierten Masken getragen werden.

Wo darf ich meine Stoffmaske noch tragen?

Seit dem 25. Januar muss im öffentlichen Personenverkehr, beim Einkaufen, in Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatzorten, in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie während Veranstaltungen der Religionsausübung eine medizinische Maske getragen werden.

In anderen Bereichen mit Maskenpflicht sind Stoffmasken laut Corona-Verordnung des Landes noch zugelassen. So beispielsweise beim praktischen Fahr-, Boots- und Flugschulunterricht und bei den praktischen Prüfungen.

Auch in Schulen sowie geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit oder für den Publikumsverkehr bestimmt sind, können Stoffmasken noch getragen werden.

Darf ich zwei Masken übereinander tragen und verbessert das den Schutz?

Wie das Sozialministerium auf Nachfrage mitteilt, ist das Tragen von mehreren Masken übereinander erlaubt, "sofern man das richtige Tragen einer rechtskonformen Maske bei Aufforderung nachweisen kann."

"Dadurch entsteht kein Nachteil", meint auch von Meißner.

Kann ich eine FFP2-Maske ohne Pause acht Stunden lang tragen?

"Auch wir machen Pausen und setzen die Maske, wenn wir alleine in einem gut gelüfteten Raum sind, auch kurz ab, um durchzuatmen." erklärt von Meißner. Wichtig sei hierbei, auf das korrekte Ab- und Aufsetzen der Maske zu achten.

Eine FFP2-Maske acht Stunden am Stück zu tragen sei schwer. Aber zwei bis drei Stunden gingen ohne Pause gut, so der Arzt.

Kann mir das Tragen einer FFP2-Maske schaden?

Das Robert-Koch-Institut informiert auf seiner Webseite, das es bisher außerhalb des Arbeitsschutzes keine Untersuchungen zu Folgen des Tragens einer FFP2-Maske bei beispielsweise Risikogruppen oder Kindern gibt.

In Untersuchungen mit Gesundheitspersonal konnten Nebenwirkungen wie Atembeschwerden oder Gesichtsdermatitis infolge des dichten Sitzes festgestellt werden.

Beim Einsatz von FFP2-Masken bei Menschen mit eingeschränkter Lungenfunktion oder älteren Personen sind negative gesundheitliche Auswirkungen laut RKI nicht auszuschließen.

Ich habe ein Attest - darf und soll ich nun ein Visier tragen?

"Grundsätzlich ist alles besser als keinen Schutz zu tragen", betont von Meißner. Ein Visier ist aber seiner Ansicht nach kein ausreichender Ersatz für eine Maske. Patienten mit einer Befreiung von der Maskenpflicht rät der Arzt jedoch generell ab, selbst einkaufen oder anderweitig unter Menschen zu gehen.

Das Sozialministerium verweist bezüglich der Visiere auf den Kenntnisstand des RKI. Demnach bieten "Visiere und Plexiglasabtrennungen nur einen zusätzlichen Schutz vor größeren Tröpfchen, aber nicht vor Aerosolen, die mit Viruspartikeln beladen sind."

"Nur in Verbindung mit Atemschutz ist ein zusätzliches Visier sinnvoll. Liegen ärztlich beglaubigte Gründe vor, keine Maske zu tragen, zum Beispiel im Fall von Risikopatienten mit einer schweren Atemwegserkrankung, wäre anzuraten, auf Risikokontakte soweit wie möglich zu verzichten und die AHA+L-Regeln strikt einzuhalten."