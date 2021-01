FFP2-Masken-Versorgungspflicht Herausforderung für Apotheken in Horb

Wir Wirtschaftsverbände dürfen schon kartellrechtlich nichts zur Preisgestaltung sagen und auch keine Grenzen empfehlen. Beim Preisgebaren im Markt sind wir vollständig außen vor. Jeder Einzelhändler kalkuliert den Preis individuell.

Vor welcher Herausforderung stehen die Apotheken aktuell?

Die Maskenverordnung verpflichtet die Apotheken, über 34 Millionen Berechtigte mit FFP2-Masken zu versorgen. Hinzu kommen nun voraussichtlich fünf bis sechs Millionen Menschen, die Sozialhilfe erhalten. Das sind allein für diese Gruppe, die je zehn Masken bekommen sollen, bis zu 50 Millionen Masken, die in der Kürze der Zeit eventuell benötigt werden. Darüber hinaus muss auch der weitere Bedarf kurzfristig abgedeckt werden für die Menschen, die beispielsweise nun verpflichtet sind, im Nahverkehr oder beim Einkaufen medizinische Masken zu tragen.

Das hört sich nach einer Herausforderung an...

Innerhalb von wenigen Tagen haben die Apotheken die Verordnung umsetzen müssen. Einige dachten ja, dass Gesundheitsminister Jens Spahn die Masken direkt in die Apotheke schickt. Aber die Apotheken mussten die Versorgung aus sich heraus leisten.

Wie sieht das kalkulatorische Risiko aus?

Die Apotheken haben eine Versorgungsverpflichtung und müssen deshalb zu jedem Zeitpunkt am Markt einkaufen, egal wie der Einkaufspreis zu diesem Zeitpunkt ist. Sie müssen große Mengen bevorraten, ohne genau zu wissen, ob tatsächlich so viele Berechtigte ihre Gutscheine einlösen. Im Schnitt hat bisher bei 34 Millionen Berechtigten jede Apotheke rund 1500 bis 1600 Menschen zu versorgen – und das in drei Wellen. Aber es ist gar nicht sicher, ob diese auch tatsächlich erscheinen. Wir Apotheken gehen ein finanzielles Risiko ein.

Das ist auch der Unterschied zum freien Markt: Hier wird nur nach Bedarf eingekauft. Wenn die Masken ausverkauft sind, dann gibt es sie in dem Moment nicht mehr, Selbstbedienung, solange der Vorrat reicht. Hier hat der Kunde auch keinen Beratungsanspruch. Deshalb kann auch der Preis niedriger sein.

Wie kann es zu den "Apotheken-Preisen" im Vergleich zu anderen Handelsbetrieben kommen?

In den Apotheken werden die Kunden beraten. Hier werden die Fragen beantwortet, wie lange die Masken getragen werden können, wie sie wieder aufbereitet werden können. Da kommt der Bartträger, die Brillenträgerin oder die schwangere Frau und möchte Informationen einholen. Darüber hinaus muss auch gesagt werden, dass Masken zum Start im Einkauf teurer waren. Die aktuelle, sinkende und nun stabilere Preisentwicklung war so nicht abzusehen. Auch wir als Verband haben eher eine Verteuerung erwartet. Auch die Qualitätsunterschiede bei den Masken selbst können übrigens Unterschiede im Preis rechtfertigen. Diese ganze Gemengelage spielt bei der Preisfindung auch eine Rolle.

Können Apotheken künftig mit dem aktuellen Einkaufspreis für FFP2-Masken kalkulieren?

Der Markt bleibt schwankend – auch wenn man bedenkt, dass in den Gebieten, in denen produziert wird, sich auch die Lockdown-Bedingungen verschärfen und die Produktion schwieriger wird. Da machen wir uns perspektivisch schon gewisse Sorgen.

Auf der Bundesebene wird ja diskutiert, ob man die Erstattungssätzen für die Masken nach unten verändern sollte. Was meinen Sie dazu?

Für die Apotheken waren die vergangenen Wochen ein Kraftakt, das alles abzuwickeln. Die Nachfrage ist aktuell so zu bewältigen. Vor Weihnachten war es anders - durch die unzureichende Verordnung, die sehr löchrig war. Da war es nur mit dem Gedanken zu bewältigen, es im Sinne der Sache zu machen. Wir Apotheken haben unseren Teil erfüllt. Wir hoffen und rechnen damit, dass der Bund seine Zusage aus der Verordnung einlöst und den erklärten Erstattungsbetrag für die Leistungen der Apotheken einhält.