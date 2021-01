FFP2-Masken Der Preis-Check in Horb a. N. und Umgebung

Und wie sieht es in anderen Apotheken und im übrigen Einzelhandel aus? Einige Händler wollten sich zum Thema FFP2-Masken nicht äußern. Auch nicht zum Preis. Bei den Discountern Aldi und Lidl gibt es mittlerweile FFP2-Masken für 99 Cent. Die Stückzahl pro Person ist begrenzt.

In der Schiller-Apotheke werden die Masken aktuell zum Stückpreis von drei Euro angeboten, wie Eigentümerin Susanne Theurer-Brendle berichtet. Es seien genügend FFP2-Masken vorhanden, stellt sie fest. Zu teuer? "Bisher hat niemand etwas gesagt." Die Bestellungen waren online seit dem 16. Dezember des vergangenen Jahres möglich. Dabei habe es auch günstige Anbieter gegeben, allerdings seien die Lieferzeiten – etwa bis Mitte Januar – zu lange gewesen. Die Masken bezieht Theurer-Brendle von einem ihr bekannten Großhändler.

Auch in der Kristall-Apotheke sieht der Vorrat gut aus. Steffen Weis erwartet gar noch Nachlieferungen von einigen tausend Masken. Woher die Masken bezogen werden, sei stets unterschiedlich. Die Angebote sind vielfältig: "Wir werden jeden Tag bombardiert mit 20 Faxen."

Zulieferung klappt

Für Hans-Joachim Eckert, Inhaber der Avia-Tankstellen in Horb und Eutingen, klappt die Zulieferung ebenfalls. "Kein Problem. Die Ware ist meistens am nächsten Tag da. Da gibt es viele Angebote. Ich bekomme jeden Tag zwei, drei E-Mails. Auch von Zulieferern, die ich nicht kenne." Der Verkauf der FFP2-Masken, zum Preis von 2,99 Euro, laufe gut. Auch habe man schon Kartons, die insgesamt 20 Masken beinhalten, verkauft, unter anderem an Horber Händler, fügt er an. Mittlerweile sei der Markt gut gefüllt. Eckert bot die Masken im Frühjahr noch für neun Euro an, erinnert er sich. "Da war der Einkaufspreis auch noch gigantisch." Der heutige Preis sei innerhalb der normalen Handelsspanne. Unterschiedliche Preise könne er sich auch dadurch erklären, dass auch Altbestände verkauft werden – wofür Händler an einem früheren Zeitpunkt "das Vierfache oder das Fünffache bezahlt haben".

In der Kur-Apotheke, die Filialen unter anderem in Waldachtal und Dornstetten hat, kostet eine Maske derzeit 3,49 Euro. Die meisten Kunden würde der Preis nicht stören, berichtet eine Mitarbeiterin, doch: "Es gibt Kunden, die sagen, das ist teuer für ein Einmalprodukt." Ein Verkaufsschlager sind die Masken aber wohl nicht. "Ich finde die Nachfrage ist eher gering", meint die Mitarbeiterin. Die meisten Masken würden kostenlos an ältere Kunden mit Coupon abgegeben. Verkauft hingegen würden wesentlich weniger Masken.

CE-Zeichen ist wichtig

Worauf genau sollte ein Kunde achten, wenn sie eine Maske kaufen möchte und gefälschte Ware vermeiden möchte? Susanne Theurer-Brendle von der Schiller-Apotheke nennt das CE-Zeichen und die darauffolgende vierstellige Nummer. Auch auf die EN-Nummer, die mit der Zahlenfolge 149 beginne, sei zu achten. Ein beiliegendes Zertifikat sei ebenfalls nützlich. Masken die in Deutschland produziert werden können zudem auch von Dekra oder Tüv geprüft sein. Steffen Weis von der Kristall-Apotheke in Horb merkt ebenfalls an, dass die CE-Nummer wichtig sei. Diese sollte jedoch nicht nur auf der Verpackung stehen, sondern auch in die Maske eingedruckt sein. Er habe davon gehört, dass Personen nicht ins Krankenhaus gelassen wurden,weil eben diese Nummer nicht auf der Maske zu finden war. "Es nutzt nichts, wenn die Nummer nur auf der Packung ist", fasst er zusammen. Auch sollte der Ware ein Zertifikat beiliegen.