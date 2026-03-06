Feuerzeug-Ausstellung geplant: Mahlberger Tabakmuseum möchte das Angebot ausbauen

Die Entwicklung von Feuerzeugen könnte in einer neuen Ausstellung des Tabakmuseums Mahlberg zu sehen sein.
Es war ein ereignisreiches Jahr für den Förderverein des Oberrheinischen Tabakmuseums Mahlberg. Das wurde bei der Hauptversammlung im Gasthaus Meilenstein in Orschweier deutlich. Am 1. Mai 2025 startete das Museum in die 33. Saison. Der Cocktail- und Zigarrenabend wie auch die Taschenlampenführung seien sehr gut angenommen worden, so Ritter. Als „rundum gelungen“ bezeichnete sie die Veranstaltungsreihe im Museum und im Hof. Neben zahlreichen Führungen und Workshops kam besonders das Museumscafé in der restaurierten Villa Weinacker bei den Besuchern gut an, berichtete Vorsitzende Nicole Ritter. Dieses sei mittlerweile nicht nur ein Ausstellungsort, sondern auch zu einem Ort der Begegnung geworden.