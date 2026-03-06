Feuerzeug-Ausstellung geplant: Mahlberger Tabakmuseum möchte das Angebot ausbauen

Die Entwicklung von Feuerzeugen könnte in einer neuen Ausstellung des Tabakmuseums Mahlberg zu sehen sein.

Es war ein ereignisreiches Jahr für den Förderverein des Oberrheinischen Tabakmuseums Mahlberg. Das wurde bei der Hauptversammlung im Gasthaus Meilenstein in Orschweier deutlich. Am 1. Mai 2025 startete das Museum in die 33. Saison. Der Cocktail- und Zigarrenabend wie auch die Taschenlampenführung seien sehr gut angenommen worden, so Ritter. Als „rundum gelungen“ bezeichnete sie die Veranstaltungsreihe im Museum und im Hof. Neben zahlreichen Führungen und Workshops kam besonders das Museumscafé in der restaurierten Villa Weinacker bei den Besuchern gut an, berichtete Vorsitzende Nicole Ritter. Dieses sei mittlerweile nicht nur ein Ausstellungsort, sondern auch zu einem Ort der Begegnung geworden.

Bernhard Beyer wurde vom Förderkreis zum Ehrenmitglied ernannt. Foto: Decoux Das erfolgreiche Jahr spiegelte sich auch im Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden Manfred Steiner wieder. Das Museumsfest habe reichlich Geld in die Vereinskasse gespült, wodurch sich ein Überschuss von 1000 Euro ergeben habe – nicht zuletzt auch dank zahlreicher Spenden. Ein Höhepunkt des Abends war die Übergabe eines symbolischen Schecks vom Förderverein an die Stadt: 5000 Euro wurden „zur Verwendung für das Oberrheinische Tabakmuseum“ übergeben. Insgesamt hat der Förderkreis damit bereits 172 500 Euro für das Museum bereitgestellt, betont der Verein in einer Mitteilung. Bürgermeister Dietmar Benz dankte dem Vorstand sowie dem Museumsleiter Patrick Benz – und zudem für „ein einzigartiges Museum“. Die ehemalige Fabrikantenvilla mit dem Museumscafé sei ein wahres Schmuckstück geworden. Auch Museumsleiter Benz hob die gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten hervor.

„Zippo“-Vertreter war ebenfalls vor Ort

Vorsitzende Ritter dankte dem Bürgermeister und dem Gemeinderat für den Ankauf, die Sanierung und Gestaltung des Josef-Naudascher-Platzes und der Villa. Sie freue sich, dass mit den gespendeten 5000 Euro die Zukunft des Museums vorangetrieben werde.

Große Freude herrschte zudem über den Besuch von Christoph Tönsing vom Feuerzeughersteller Zippo Europe, heißt es weiter. Im Gespräch entstand die Idee, gemeinsam eine Ausstellung zur Geschichte und Entwicklung von Feuerzeugen im Oberrheinischen Tabakmuseum zu realisieren.

Abschließend wurde Bernhard Beyer zum vierten Ehrenmitglied des Förderkreises ernannt. In einer Dankesrede würdigte Wolfgang Ohnemus dessen langjährige Verdienste um den Verein. Beyer gilt im Förderkreis als zuverlässiger Allrounder, der über viele Jahre hinweg mit großem Einsatz und viel Herzblut zum Vereinsleben beigetragen hat, so die Mitteilung weiter.

Info – Auto liest aus Buch vor

Bevor sich am 1. Mai wieder die Türen des Oberrheinischen Tabakmuseums öffnen, ist am Freitag, 13. März, um 19 Uhr der Lahrer Autor Michael Paul in der Fabrikantenvilla zu Gast. Er liest aus seinem neuen Roman „Rauch überm Land“, der die Geschichte der Familie Roth-Händle erzählt und die Tabaktradition der Region literarisch aufgreift.