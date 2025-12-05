Feuerwerksverbot in Schömberg: Hier darf an Silvester nicht geböllert werden

Wo sind in Schömberg keine Feuerwerkskörper erlaubt? Die Stadt hat klare Vorstellungen und präsentiert diese dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung.
Bereits Anfang des Jahre hat die Stauseestadt Schömberg auf Beschwerden von Anwohnern des Marktplatzes reagiert, die keine Lust mehr haben auf Schäden durch Böller und Raketen in der Silvesternacht. Die Verwaltung formulierte nun eine Allgemeinverfügung, die sie dem Gemeinderat am Mittwoch vorstellen wird. Wir haben bereits einen Blick hinein geworfen.