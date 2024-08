Feuerwerkskörper in Stadien: Können Fackeln und Raketen legal in Stadien mitgebracht werden?

Können Fackeln und Raketen legal in Stadien mitgebracht werden?

Feuerwerkskörper in Stadien

Diese Frage stellen sich viele Fans, die oft verschiedene Arten von Feuerwerkskörpern zu einem Spiel mitnehmen möchten, um den Sieg ihres Teams zu feiern. Aber ist das erlaubt? In diesem Artikel finden Sie die Antwort. Vergessen Sie jedoch nicht, ihn bis zum Ende zu lesen!









Fackeln und Raketen sind pyrotechnische Artikel, und solche dürfen nicht in Stadien mitgebracht werden. Dies steht im Einklang mit Artikel 8.1 und 2 des Gesetzes vom 20. März 2009 über die Sicherheit von Massenveranstaltungen (GBl. 2009 Nr. 62 Pos. 504): Personen, die an einer Massenveranstaltung teilnehmen, sind verpflichtet, sich so zu verhalten, dass sie die Sicherheit anderer Personen nicht gefährden, insbesondere die Bestimmungen der Hausordnung des Objekts (Geländes) und die Bestimmungen der Massenveranstaltung zu beachten.