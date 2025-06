Über schlechtes Wetter konnten sich die Besucher des Balinger Volksfestes wahrlich nicht beschweren. Vielmehr war es an den meisten Tagen über die Mittagszeit eher viel zu heiß. Am Montagabend ging die 30. Auflage des Volksfestes auf dem Messegelände mit einem spektakulären Feuerwerk zu Ende.

Bereits am Wochenende zeigte sich Veranstalter Michael Hutzelmann vor Ort äußerst zufrieden mit dem Verlauf des Festes. Die aufgrund der Hitze ausbleibenden Gäste am Mittag kamen dafür in Massen an den Abendstunden.

55 Attraktion geboten

55 Attraktionen bot das Volksfest in diesem Jahr – darunter auch einige Neuheiten. So konnten die Balinger dieses Jahr zum ersten Mal ein Geisterhaus und ein Lachhaus durchlaufen. Auch ein Freefalltower zog die Besucher an.

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Getreu diesem Motto dürfte Veranstalter Hutzelmann bald an die Planungen gehen für die 31. Auflage im Jahr 2026.